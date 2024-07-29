Προτάσεις για διασκέδαση από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου

Σας έχουμε τις προτάσεις μας για θέατρο και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε αυτή την εβδομάδα, 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Για ρίξτε μια ματιά...

Μια μέλισσα τον Αύγουστο, του Θοδωρή Αθερίδη στην Ταράτσα του Θέατρου Λαμπέτη

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο κοινό, η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη, «Μία Μέλισσα τον Αύγουστο», παρουσιάζεται στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης που συνεργάζεται μ’ έναν θίασο υπέροχων ηθοποιών και χαρίζουν δροσιά στα καλοκαιρινά βράδια μέσα στο κέντρο της πόλης. Η ιστορία; Ο Χάρης κι η παρέα του κάνουν διακοπές σε μια ειδυλλιακή απομονωμένη παραλία. Ξαφνικά τον τσιμπάει μια μέλισσα, η οποία του προκαλεί ένα έντονο πρήξιμο και φέρνει στην επιφάνεια τον “άλλο του εαυτό”. Το λίγο πιο «γεματούτσικο» alter ego του Χάρη θα εγκατασταθεί ανάμεσα σ’ αυτόν, στην γυναίκα του και στην ερωμένη του, προκαλώντας ανελέητο πανικό στην παρέα και ασταμάτητο γέλιο στο κοινό.

Παίζουν: Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Δρακόπουλος,Θάνος Μπίρκος, Νάνσυ Μπούκλη, Σπύρος Σταμούλης, Αναστασία Τσιλιμπίου

Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:15

Γενική είσοδος: 17€, μειωμένο: 15€

Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα

Οκτώ Γυναίκες, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη στο Λαύριο

Η διάσημη αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρ Τομά «Οκτώ Γυναίκες» ταξιδεύει φέτος το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα για να προσφέρει άφθονες δόσεις γέλιου, μυστηρίου και ανατροπών με μια αχτύπητη γυναίκεια dream team: Υρώ Μανέ, Γιώτα Φέστα, Τάνια Τρύπη, Φωτεινή Ντεμίρη, Ευγενία Δημητροπούλου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ευγενία Ξυγκόρου, Μαρίζα Τσάρη. Υπόθεση: Οκτώ γυναίκες βρίσκονται αποκλεισμένες σε ένα απομονωμένο σπίτι με αφορμή μια οικογενειακή συνάντηση. Ξαφνικά έρχονται αντιμέτωπες με έναν φόνο – αλλά και με τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά τους.

Παίζουν: Υρώ Μανέ, Γιώτα Φέστα, Τάνια Τρύπη, Φωτεινή Ντεμίρη, Ευγενία Δημητροπούλου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ευγενία Ξυγκόρου, Μαρίζα Τσάρη.

Πέμπτη 1/8 στις 21:30

Εισιτήρια: 12 – 20€

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Λαύριο

Οι Βάκχες του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου στην Επίδαυρο

Ο σκηνοθέτης Θάνος Παπακωνσταντίνου στη δεύτερη κάθοδό του στο αργολικό θέατρο για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, αναμετράται με ένα έργο αποκαλυπτικό για το ενδιαφέρον του ποιητή για την έκσταση και τον μυστικισμό, τις Βάκχες. Οι Βάκχες του Ευριπίδη – τραγωδία γραμμένη στην τρίτη δεκαετία του Πελοποννησιακού Πολέμου – εξιστορούν την έλευση του Διονύσου στη Θήβα, την άρνηση της αποδοχής της νέας θρησκείας και την τραγική αντιστροφή διώκτη και διωκόμενου που θα οδηγήσει στον αφανισμό του Πενθέα από την ίδια του τη μητέρα.

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης (Διόνυσος), Μαριάννα Δημητρίου (Τειρεσίας), Αλεξία Καλτσίκη (Αγαύη), Θέμης Πάνου (Κάδμος), Αργύρης Πανταζάρας (Πενθέας), Αγγελιαφόροι Γιάννης Κόραβος, Διονύσης Πιφέας, Φώτης Στρατηγός Χορός Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Στελλίνα Βογιατζή, Χρυσιάννα Καραμέρη, Ελένη Κουτσιούμπα, Μαρία Κωνσταντά, Κλεοπάτρα Μάρκου, Ελένη Μολέσκη, Ειρήνη Μπούνταλη, Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, Ιοκάστη-Αγαύη Παπανικολάου, Θάλεια Σταματέλου, Δανάη Τίκου

Παρασκευή 2 και Σάββατο 3/8 στις 21:00

5 – 55€

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

«Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε…» στο City Garden Theater

O Παντελής Θαλασσινός και ο Γιάννης Νικολάου έρχονται στο CT Garden Festival αποφασισμένοι να μας χαρίσουν μια ανεπανάληπτη βραδιά. Με τα κοινά τους τραγούδια από τους Λαθρεπιβάτες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή κι όλες τις προσωπικές τους επιτυχίες. Όσοι αποφασίσετε να βρεθείτε στην συναυλία και παίζετε κιθάρα, πάρτε την μαζί σας. Γιατί, όπως μάς υπόσχονται οι ίδιοι, τη βραδιά αυτή δεν θα κοιμηθούμε θα παίζουμε ως το πρωί και θα πάμε κατευθείαν για δουλειά…

Δευτέρα 29/7 στις 21:00

12-27€

City Garden Theater, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι

Rockwave Nights: Οι Placebo επιστρέφουν στον Λυκαβηττό

Τα Rockwave Nights παραμένουν στην… κορυφή και παρουσιάζουν τους Placebo, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Every me and every you στον κατάλληλο χώρο, την κατάλληλη στιγμή. Όσοι ήταν εκεί εκείνη τη μαγική βραδιά του Σεπτεμβρίου του 2003, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Μέσα στο καυτό Αθηναϊκό καλοκαίρι, οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν τις άγριες νύχτες τους κι οι μικρότεροι θα δουν πως είναι να χορεύεις κάτω από τα αστέρια σαν να μην υπάρχει αύριο…

Πέμπτη 1/8 στις 21:00

Από 49,50€

Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Lenny Kravitz στο Athens Rock Festival

Το ροκ φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει τον Lenny Kravitz την στο Athens Olympic Complex (ΟΑΚΑ), σε μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. Το AthensRocks υποδέχεται τον θρυλικό ροκ σούπερ σταρ στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια προσκαλώντας τους fans του σε ένα μοναδικό show! Mε σχεδόν 40 χρόνια σπουδαίας καριέρας ο Lenny Kravitz παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών, με όλα τα άλμπουμ του να έχουν κατακτήσει χρυσές και πολύ-πλατινένιες διακρίσεις, με τον ίδιο να εξελίσσεται σε συλλέκτη βραβείων, χάρη στα αμέτρητα hits του. Μαζί με τον Lenny Kravitz θα εμφανιστούν στη σκηνή οι Sleaford Mods, The Last Internationale, Ilias Bogdanos & Inco.

Παρασκευή 2/8 στις 17:00

Όρθιοι: 85,80€, VIP: 206,80€

ΟΑΚΑ, Σπύρου Λούη 1, Μαρούσι

