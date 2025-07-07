Απόψε στις 23.15, η κάμερα του Prime Time και ο Νίκος Αλιάγας ακολουθούν τα χνάρια του Στέλιου Καζαντζίδη σε ένα συγκινητικό οδοιπορικό στους τόπους και τις γειτονιές που αγάπησε και αγαπήθηκε ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής.

Με συνοδοιπόρους τη σύζυγό του Βάσω, τον επιστήθιο φίλο του Νίκο Τζανιδάκη και αφετηρία τα γαλήνια ακρογιάλια του Αγίου Κωνσταντίνου, ακούμε άγνωστες ιστορίες από τη ζωή μακριά από τα φώτα και ανακαλύπτουμε τις αθέατες πτυχές της προσωπικότητας του Στέλιου.

Στη Νέα Ιωνία εντοπίζουμε τη ρίζα του Καζαντζίδη και μέσα από την αφήγηση του συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη ταξιδεύουμε νοερά στην εποχή που γέννησε τη σπουδαιότερη λαϊκή φωνή. Η Πίτσα Παπαδοπούλου διηγείται πώς ξεκίνησε η συνεργασία της με τον “μύθο” και αναπολεί τις μικρές, καθημερινές στιγμές που μοιράστηκε μαζί του.

Ο Χρήστος Μάστορας περιγράφει πώς κατάφερε να μπει στον ρόλο του Καζαντζίδη και πόσο γοητεύτηκε όταν ήρθε σε επαφή με το καλλιτεχνικό μεγαλείο αλλά και την αυθεντικότητα του χαρακτήρα του. Ο Αντώνης Ρέμος αποκωδικοποιεί τα στοιχεία εκείνα που έκαναν μία ολόκληρη χώρα να ταυτιστεί απόλυτα με έναν τραγουδιστή. Ο Στέλιος Διονυσίου ανατρέχει στις διηγήσεις του πατέρα του, Στράτου, και μιλάει για τη σχέση θαυμασμού και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των δύο κορυφαίων του λαϊκού τραγουδιού. Η Γιώτα Νέγκα φέρνει στο μυαλό της την πρώτη φορά που άκουσε Καζαντζίδη και θυμάται πώς η ανεπιτήδευτη φωνή του αποτέλεσε έμπνευση για την ίδια.

Ο Θοδωρής Φέρρης εξηγεί τι σημαίνει το κεφάλαιο Στέλιος Καζαντζίδης για έναν καλλιτέχνη της νεότερης γενιάς. Η Μελίνα Ασλανίδου σταχυολογεί τα τραγούδια που ξεχωρίζει από την τεράστια παρακαταθήκη του Καζαντζίδη και τα οποία μελετά από την αρχή της καριέρας της. Ο CEO της Panik Records Γιώργος Αρσενάκος αναφέρεται στη σημασία της διατήρησης της μουσικής μας κληρονομιάς.

Ο μουσικός παραγωγός Γιώργος Κυβέλλος, που έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της συναυλίας-αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, ερμηνεύει τον μύθο του Καζαντζίδη που διαπερνά τις δεκαετίες και φτάνει αναλλοίωτος ως το σήμερα.

«Στα Xνάρια του Στέλιου Καζαντζίδη», απόψε στις 23.15, στο Prime Time του ΣΚΑΪ, με τον Νίκο Αλιάγα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

