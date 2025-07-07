Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στο Βόρειο Αιγαίο και σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τον ιστορικό Μούδρο της Λήμνου. Μαζί τους ανακαλύπτουμε τις ομορφιές του νησιού, τους θησαυρούς που προσφέρει σε ντόπιους και επισκέπτες, αλλά μαθαίνουμε και τα προβλήματα και τις δυσκολίες των κατοίκων του.

Ανακαλύπτουμε τους σπάνιους φυσικούς θησαυρούς του ακατέργαστου διαμαντιού στο Βόρειο Αιγαίο, της Λήμνου. Διασχίζουμε ξεχωριστά μονοπάτια και επισκεπτόμαστε το μοναδικό ασκεπές ξωκλήσι της Παναγιάς της Κακαβιώτισσας. Ξεχωριστός τόπος είναι και η λιμνοθάλασσα των Αλυκών, όπου συλλέγουμε φυσικό αλάτι μαζί με τους ντόπιους.

Στο βόρειο τμήμα του νησιού κρύβεται μία έρημος, η μοναδική της Ευρώπης, έκτασης εβδομήντα στρεμμάτων: οι Αμμοθίνες ή όπως την αποκαλούν η "Ελληνική Σαχάρα". Το τοπίο αποτέλεσε το φυσικό σκηνικό για τα γυρίσματα της ταινίας "Μια Ελληνίδα στο χαρέμι" με τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Δεν παραλείπουμε να επισκεφθούμε έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για windsurfing και kitesurfing, την παραλία του Κέρους, που βρίσκεται στην καρδιά ενός οικοσυστήματος, προστατευόμενου από τη συνθήκη Natura 2000.

Στον κόλπο του Μούδρου, ένα από τα πιο ασφαλή φυσικά λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου, μαθαίνουμε για τη στρατηγική του σημασία και τη σύνδεσή του με τα μεγάλα ιστορικά ελληνικά και διεθνή γεγονότα. Οι κάτοικοί του αγαπούν τη μουσική και το τραγούδι και εμείς γνωρίζουμε τους νέους του Μουσικού Εργαστηρίου.

Ψαράδες της Λήμνου προσφέρουν εναλλακτική εμπειρία γνωριμίας του νησιού μέσω του αλιευτικού τουρισμού. Οι επισκέπτες γνωρίζουν το νησί του Ηφαίστου, κολυμπώντας στα όμορφα νερά του και απολαμβάνοντας εν πλω την τοπική γαστρονομία του νησιού, γευόμενοι φρέσκα θαλάσσια εδέσματα. Παρόλα αυτά, το μέλλον του αλιευτικού κλάδου μοιάζει δυσοίωνο, καθώς τόσο η παράκτια αλιεία όσο και οι μηχανότρατες, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα κόστη του αλιευτικού εξοπλισμού τους.

Οι κάτοικοι της Ατσικής αγωνίζονται, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του οικισμού τους: το δημοτικό και νηπιαγωγείο της περιοχής εμφανίζουν φθορές, καθώς δεν έχουν συντηρηθεί από την εποχή που χτίστηκαν, οι αγροτικοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι με αποτέλεσμα οι οδηγοί να υφίστανται ζημιές στα οχήματά τους και οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού δεν λειτουργούν, με τη δυσοσμία και τη διάχυση των λυμάτων στα γύρω χωράφια να εγείρουν σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας.

