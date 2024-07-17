Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για πολιτικό αξίωμα στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός ηθοποιός συμμετείχε σε συζήτηση της Εθνικής Ένωσης Κυβερνητών (NGA) στο Σολτ Λέικ Σίτι αυτή την εβδομάδα, μαζί με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς.

Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για πολιτικό αξίωμα, απάντησε: «Ναι, έχω σκεφτεί να θέσω υποψηφιότητα, να μπω σε αυτή την κατηγορία. Είμαι σε μια εκπαιδευτική περιοδεία κατά πάσα πιθανότητα τα τελευταία έξι χρόνια και καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτή η κατηγορία. Έχω το ένστικτο και τη διαίσθηση ότι θα ταίριαζε καλά για μένα και θα ταίριαζα εγώ καλά γι αυτό» πρόσθεσε. «Ξέρετε, θα ήμουν χρήσιμος;» σημείωσε.

Matthew McConaughey met with Gov. Cox, others and said he is still mulling future run for political officehttps://t.co/0GliWXrP7C — KUTV2news (@KUTV2News) July 12, 2024

Αργότερα επεκτάθηκε στην πρόκληση της μετάβασης από τον κόσμο της ψυχαγωγίας στην πολιτική και είπε ότι η ακραία πόλωση έχει επηρεάσει και το Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός σκέφτηκε σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης του Τέξας το 2021. Πέρασε αρκετούς μήνες επικοινωνώντας με ανθρώπους με επιρροή στους πολιτικούς κύκλους της πολιτείας ως μέρος μιας πιθανής εκστρατείας και βρέθηκε να προηγείται σε ορισμένους γύρους δημοσκοπήσεων για τον ρόλο.

Actor Matthew McConaughey tells governors he is still mulling future run for political office https://t.co/VRImpNCj3a — POLITICO (@politico) July 13, 2024

Τελικά, αποφάσισε να μην μπει επίσημα στον εκλογικό αγώνα. «Ως απλό παιδί που γεννήθηκε στη μικρή πόλη Ουβάλντε του Τέξας, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μια μέρα θα με θεωρούσαν για πολιτική ηγεσία» είπε.

