Η πίεση για την Μπαχάρ είναι τεράστια – πολλά λάθη στο νοσοκομείο, πολλά παράπονα στο σπίτι. Φτάνει στα όριά της και σκέφτεται ακόμη και την παραίτηση. Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η διαφωνία του Τιμούρ και του Εβρέν για τη θεραπεία του κου Τζιχάν συνεχίζεται, ακόμη πιο έντονη. Παρόλα αυτά, αναγκάζονται να μπουν μαζί στο χειρουργείο για να του σώσουν τη ζωή. Οι δυο μαζί κάνουν θαύματα, αν και δεν θέλουν να το παραδεχτούν.

Η Μπαχάρ δέχεται σοβαρή επίπληξη από τον Πρόεδρο του νοσοκομείου και για τις φωτογραφίες του επιχειρηματία που διέρρευσαν στον Τύπο και για τις καταγγελίες της Σερέν. Το τελευταίο, μάλιστα, γίνεται αφορμή για έναν μεγάλο καβγά μεταξύ Αζίζ και Σερέν που οδηγεί στον χωρισμό τους. Η πίεση που δέχεται η Μπαχάρ είναι μεγάλη και σκέφτεται να παραιτηθεί. Ο Τιμούρ εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και της λέει να πάρει άδεια για να ξεκουραστεί. Ο γιος της όμως, ο Αζίζ δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια.

Από την άλλη, το «πολεμικό» κλίμα συνεχίζεται και στο σπίτι της Ρενγκίν, με την Πάρλα να αντιδρά στη μητέρα της. Εφόσον η Ρενγκίν συνεχίζει να βλέπει τον Τιμούρ, η Πάρλα θα βλέπει την Ουμάι.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

