Τα έντονα συναισθήματα που προκάλεσε η χθεσινή επεισοδιακή αποχώρηση της Μαρκέλλας διαδέχεται η αναστάτωση από την άφιξη μίας νέας γυναικείας παρουσίας!

Το νέο κορίτσι έχει ετοιμάσει κάτι για κάθε ένα αγόρι ξεχωριστά, πώς θα αντιδράσουν τα αγόρια σε αυτή την έκπληξη και ποιον θα επιλέξει για το πρώτο ραντεβού στο Power of Love;

Στη συνάντηση της Γλυκερίας με την Κατερίνα Καραβάτου στο Κόκκινο Δωμάτιο αποκαλύπτονται ιστορίες από την παιδική της ηλικία αλλά και το δέσιμο με την οικογένειά της σε μία πολύ συγκινητική εξομολόγηση.

Ένας διαφορετικός διαγωνισμός τραγουδιού αποτελεί και τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Τα αγόρια πιάνουν το μικρόφωνο και πρέπει να ξεδιπλώσουν το τραγουδιστικό τους ταλέντο! Ποιος θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις και θα έχει την ευκαιρία να βγει ραντεβού με το κορίτσι που θέλει;

