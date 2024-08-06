Ο Μπίλι Άιντολ και ο κιθαρίστας του Στίβ Στίβενς ερμήνευσαν μια ακουστική εκδοχή της εμβληματικής επιτυχίας του τραγουδιστή - τραγουδοποιού, «Rebel Yell», ενώ ήταν δεμένοι σε μπαλκόνι στην κορυφή του Empire State Building της Νέας Υόρκης, έναν από τους υψηλότερους και ιστορικότερους ουρανοξύστες στον κόσμο.

Στην πρώτη συναυλία του μετά από εκείνη στο φράγμα Χούβερ πέρυσι, ο Μπίλι Άιντολ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα - και πολύ ψηλότερα - δένοντας τον εαυτό του σε ένα στενό μπαλκόνι στον 103ο όροφο του Empire State Building για να ερμηνεύσει το τραγούδι. Η πλατφόρμα κατασκευάστηκε αρχικά ως κατάστρωμα αποβίβασης για επιβάτες αερόπλοιων που είναι δεμένα στον πυργκίσκο του Empire State.

Τα πλάνα που καταγράφηκαν είναι απίστευτα, με λήψεις από drone να δείχνουν τον Άιντολ και τον Στίβενς δίπλα-δίπλα στο μπαλκόνι πάνω από τα σύννεφα.

«Όταν ήμουν μικρός, ζούσαμε στο Λονγκ Άιλαντ για μερικά χρόνια και η μητέρα και ο πατέρας μου με πήγαν να επισκεφτώ το Empire State Building, πιθανότατα το 1959» ανέφερε ο Μπίλι Άιντολ. «Δύσκολο να φανταστώ να ότι 65 χρόνια αργότερα θα έπαιζα rock "n" roll στην κορυφή του κτιρίου! Τότε και τώρα το Empire State Building είναι ένα ασυναγώνιστο στολίδι της μαγείας Art Deco. Αποκορύφωμα καριέρας σίγουρα!» είπε στο Classic Rock.

Το βίντεο με το τραγούδι δημιουργήθηκε από τον Στίβεν Γκότλιμπ, τον οποίο προσέγγισε η ομάδα του Άιντολ για το πρότζεκτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

