Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις. Μετά το ταξίδι της στη Φλώρινα, η παρουσιάστρια βρέθηκε στην Ισπανία όπου έκανε roadtrip.

Η πρώτη στάση της Δανάης ήταν στη Σεβίλλη, στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου «ανέβασε» τις πρώτες της φωτογραφίες. «Μια μαγική πόλη που μου έκλεψε την καρδιά», έγραψε στην ανάρτησή της, ενώ ακολούθησαν κι άλλες... Η ίδια «ανέβασε» και φωτογραφίες της από την πεζοπορία που έκανε στο περίφημο «Caminito del ray»: «Πεζοπορία 3 ωρών στο Caminito del ray Ή αλλιώς ''Το μονοπάτι του Βασιλιά''», αναφέρει στην ανάρτησή της. «Μία εμπειρία ζωής που σου κόβει την ανάσα!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.