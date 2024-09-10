Η Μαρίνα αποφάσισε εχθές να «διαγράψει» τον Δημήτρη μετά από τη στάση του με την Κλαούντια και να «βρει άλλον». Απόψε η Μαρίνα κάνει πράξη τα λόγια της και ανταποκρίνεται στο φλερτ του Γιώργου. Εκδίκηση ή ενδιαφέρον;
Ένα νέο παιχνίδι ξεκινά στο Power of Love. Αγόρια και κορίτσια παίζουν τον ανακριτή με τον Νίκο να κάθεται στην καρέκλα της ανάκρισης. Οι ερωτήσεις που δέχεται είναι δύσκολες και σε πολλές περιπτώσεις… καυτές!
Δείτε το trailer:
Θα παντρευτεί τη Σωτηρία; Είναι ερωτευμένος μαζί της; Ποια θα επέλεγε αν δεν ήταν εκεί εκείνη; Τι συνέβη με τη Νίκη και ποιο ζευγάρι θεωρεί ό,τι είναι «fake»;
Οι απαντήσεις που δίνει είναι άμεσες και δεν ευχαριστούν πάντα τους αποδέκτες τους…
Power of Love Με την Κατερίνα Καραβάτου
Καθημερινά στις 22.50 στον ΣΚΑΪ
#PowerOfLoveGR
