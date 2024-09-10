Κωνσταντίνος Παντζής-Κατερίνα Νάκα: Παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους και δεν τους χάλασε ούτε η βροχή

Ο Κωνσταντίνος Παντζής είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τεράστιες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Εκατοντάδες τραγούδια, δεκάδες συνεργασίες με όλα τα μεγάλα ονόματα του χω΄ρου, πώς ήταν δυνατόν να μην είναι ο γάμος του και η βάπτιση της κόρης του, λαοθάλασσα από celebrities.

Ο πασίγνωστος συνθέτης παντρεύτηκε χθες σε κτήμα στο Κορωπί την εδώ και έξι χρόνια γυναίκα της ζωής του, τραγουδίστρια, Κατερίνα Νάκα και βάπτισε και την 11 μηνών κόρη του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.