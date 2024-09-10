Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κωνσταντίνος Παντζής-Κατερίνα Νάκα: Παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους και δεν τους χάλασε ούτε η βροχή

Με σχεδόν όλη τη showbiz παρούσα έκαναν τον γάμο τους και τη βάπτιση της μικρής

Κωνσταντίνος Παντζής-Κατερίνα Νάκα: Παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους και δεν τους χάλασε ούτε η βροχή

Ο Κωνσταντίνος Παντζής είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τεράστιες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Εκατοντάδες τραγούδια, δεκάδες συνεργασίες με όλα τα μεγάλα ονόματα του χω΄ρου, πώς ήταν δυνατόν να μην είναι ο γάμος του και η βάπτιση της κόρης του, λαοθάλασσα από celebrities.

Ο πασίγνωστος συνθέτης παντρεύτηκε χθες σε κτήμα στο Κορωπί την εδώ και έξι χρόνια γυναίκα της ζωής του, τραγουδίστρια, Κατερίνα Νάκα και βάπτισε και την 11 μηνών κόρη του.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντίνος Παντζής Κατερίνα Νάκα γάμος βάπτιση WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark