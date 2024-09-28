Στέλιος Διονυσίου: «Εγώ αυτή την ενέργεια της Μαρινέλλας δεν την έχω»

Στο Ηρώδειο βρέθηκε χθες ο Στέλιος Διονυσίου αφού συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Κατσαρού και μίλησε στις κάμερες και στο «Χαμογέλα και πάλι» για τη στενή του φίλη Μαρινέλλα με την οποία συνεργάστηκαν κιόλας τον χειμώνα που μας πέρασε.

Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα σχόλια που έγιναν για την ηλικία της τραγουδίστριας μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή και το εγκεφαλικό που υπέστη κι αν έπρεπε ή όχι να τραγουδά ακόμα

«Μου βάζετε δύσκολα γιατί πέρυσι δούλεψα με την κ. Μαρινέλλα, πριν από δύο μήνες κάναμε δύο υπέροχες συναυλίες στην Κύπρο. Είναι παλικάρι και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Ας προσευχηθούμε όλοι για αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια και θέλουμε να την έχουμε κοντά μας» είπε αρχικά ο Στέλιος Διονυσίου και συνέχισε:

«Εγώ αυτήν την ενέργεια της Μαρινέλλας δεν την έχω. Αλώνιζε όλη την πίστα και τραγουδούσε όπως ένα νέο παιδί. Πραγματικά κάθε βράδυ μας έβαζε τα γυαλιά. Με αυτά τα σχόλια που διαβάζω, τις κακοήθειες και πραγματικά ντροπή! Μιλάμε για ένα μύθο και τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα.

Και να πω ότι η γυναίκα έβγαινε και δεν άντεχε. Η γυναίκα πέταγε, χορεύει, τραγουδά. Δεν πρέπει να κρίνουμε πόσο χρονών ήταν κι αν πρέπει να σταματήσει. Όσο αντέχει ο καλλιτέχνης και μπορεί να δίνει τη ψυχούλα του, μπορεί να τραγουδά όσο θέλει» απάντησε εκνευρισμένος ο Στέλιος Διονυσίου για τα σχόλια που υπήρξαν.

