Survivor: «Μου αρέσουν οι γυναίκες με προσωπικότητα», είπε ο Φάνης για τη Ζωή

Λάβρος ο Φάνος κατά της Ζωής Ασουμανάκη στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

Στηλιτεύοντας την συμπεριφορά της, ο παίκτης της μπλε ομάδας σχολίασε πως άνθρωποι όπως εκείνη δεν είναι καθόλου του στυλ του.

«Σε κάποια φάση αν δεν κάνω λάθος σηκώθηκε η Ζωή να κάνει πασαρέλα καλλιστείων και μου στέλνει φιλάκι. Την ευχαριστώ πολύ. Δείχνει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της. Δυστυχώς είναι ένα άτομο που δεν με ελκύει καθόλου. Δεν είναι του στυλ μου γιατί εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες που έχουν προσωπικότητα, έχουν πυγμή, σέβονται τον εαυτό τους και έχουν άποψη, δεν είναι άβουλα όντα και δεν κάνουν ότι τους λένε», είπε ο Φάνης φανερά εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά του μοντέλου.

Πηγή: skai.gr

