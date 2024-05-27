Της Διονυσίας Ζαπατίνα



Η ηθοποιός που διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της περιμένει κοριτσάκι και δεν βλέπει την ώρα να την κρατήσει στην αγκαλιά της.

«Είμαι αγχωμένη, όχι τόσο για τη διαδικασία της γέννας, αλλά κυρίως για να την κρατήσω στα χέρια μου και να την γνωρίσω» ήταν τα πρώτα λόγια της σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της.

Αν και τη βρήκαμε στο γυμναστήριο -δεν σταμάτησε να γυμνάζεται μετά τους πρώτους 3 μήνες που πέρασε λίγο δύσκολα- η Βίκυ Κάβουρα μας άνοιξε την καρδιά της και μας μίλησε για τα συναισθήματά της λίγο πριν από τη γέννα.

Αλήθεια ποια ήταν πιο δύσκολη περίοδος για εκείνη; Το πρώτο διάστημα που έχει αποκαλύψει πως αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με υπερέμεση και ταλαιπωρήθηκε πολύ ή τώρα που πλησιάζει η γέννηση του μωρού και έχει φουσκώσει πολύ;

«Στην τελική ευθεία πια δεν κοιμάμαι σχεδόν καθόλου γιατί δεν βολεύομαι, έχω κάνει πια πολύ μεγάλη κοιλιά, έχω υψηλούς παλμούς και δεν μπορώ να πάρω ανάσα, αλλά σε σχέση με αυτό που έζησα τους πρώτους μήνες, το τώρα είναι σαφέστατα πιο εύκολο»

-Το παιδικό δωμάτιο είναι έτοιμο ή είσαι από αυτές που τ’ αφήνουν για μετά;

«Το παραδέχομαι είμαι της τελευταίας στιγμής. Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα, εκτός από τα απολύτως απαραίτητα. Κάποια πράγματα και ρούχα που μου έκαναν δώρο.

Να φανταστείς δεν έχω ακόμα φτιάξει ούτε τη βαλίτσα για το μαιευτήριο και πρέπει να την κάνω γιατί πλησιάζει η ώρα. Τώρα που το συζητάμε, πρέπει να το βάλω στο άμεσο πρόγραμμα»

-Αγχώθηκες με τα κιλά της εγκυμοσύνης; Πόσα πήρες τελικά;

«Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν έχω ζυγιστεί και έχω πει και στον γιατρό και στον άντρα μου να μη μου πούνε. Δεν θέλω να ξέρω πόσα κιλά έχω πάρει. Ας μου το πούνε μετά. Μη σου πω και καιρό μετά (γελάει). Η αλήθεια είναι πάντως ότι τουλάχιστον στην αρχή και λόγω της κατάστασης δεν πήρα καθόλου βάρος και στη συνέχεια πρόσεχα πολύ.

Αλάτι δεν έχω φάει σχεδόν καθόλου καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και γλυκά, για κάποιον λόγο αν και τα ήθελα κάποιες φορές δεν τα άντεχα.

Οπότε η διατροφή μου έτσι κι αλλιώς περιλάμβανε άφθονα φρούτα. Φρούτα έχω φάει πολλά. Και δε σταμάτησα και να γυμνάζομαι καθόλου»

Πηγή: skai.gr

