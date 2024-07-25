Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia του Mario Banushi επιστρέφει στην Πειραιώς 260

Η παράσταση Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia επανέρχεται στην Πειραιώς 260. Ανερχόμενος νέος δημιουργός, γεννημένος το 1998, ο αλβανικής καταγωγής Mario Banushi χρησιμοποιεί ως δραματουργικά υλικά τις προσωπικές του μνήμες για να τις μετατρέψει σε τελετουργική πράξη κάθαρσης. Η φωτεινή επιγραφή ενός εστιατορίου σε προάστιο των Τιράνων φωτίζει την ιστορία μιας οικογένειας. Ένα απρόοπτο γεγονός, που εκτυλίσσεται υπό το φως της ταμπέλας, επιδρά καταλυτικά στη ζωή του Μάριο. Χρόνια αργότερα, ενήλικος πια, ο σκηνοθέτης μεταφέρει την ίδια ταμπέλα από την Αλβανία στο Φεστιβάλ, και την τοποθετεί στο κέντρο του κόσμου που δημιουργεί επί σκηνής. Καλωσορίζει τις μνήμες προκειμένου να αντιμετωπίσει την απουσία του πρόσφατα εκλιπόντος πατέρα του, μάγειρα και ιδιοκτήτη της ταβέρνας, που υποδεχόταν κάθε βράδυ τους πελάτες.

Παίζουν: Σαβίνα Γιαννάτου, Χρυσή Βιδαλάκη, Κατερίνα Κρίστο, Mario Banushi, Ευτυχία Στεφάνου

Παραστάσεις: Από 24 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 2024. Τετάρτη στις 19:30 και στις 22:00 και Πέμπτη στις 21:30

Εισιτήρια: Διακεκριμένη ζώνη: 25€, Ζώνη Α: 5€ – 20€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Πειραιώς 260 – Χώρος Η, Ταύρος, Αττική, 2109282900

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές θα εμφανιστούν στο Κηποθέατρο του Παπάγου στις 25 Ιουλίου σε πλήρη απαρτία. Θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα εφ’ όλης της ύλης, τραγούδια από την 45χρονη και βάλε παρουσία τους στη μουσική σκηνή με οκτώ δίσκους και πολλά ανέκδοτα. Όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, θα διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους βουτώντας στον παλμό της βραδιάς, ενώ θα πλαισιωθούν από φίλους που τραγουδούν και μέλη της χορωδίας Chorus Vivendi υπό τον Γιάννη Βρυζάκη.

Πέμπτη 25/7, 21;00

Εισιτήρια: 15€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Παπάγου

Κύπρος ’74 – Δεν ξεχνώ: Έκθεση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Έκθεση μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η έκθεση είναι αφιερωμένη σε μια ξεχωριστή πτυχή της κυπριακής τραγωδίας, την πανελλήνια συμπαράσταση στον λαό της Κύπρου, καθώς και στον συνεχή αγώνα του για ελευθερία και δικαιοσύνη. Μέσα από σπάνιες αφίσες της περιόδου και αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, που εκπέμπουν ποικίλα μηνύματα και συμβολισμούς, αναδεικνύονται τα τραγικά γεγονότα με έναν εύληπτο τρόπο. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η κ. Δήμητρα Κουκίου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και ο κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόσφυγας από τη Λάπηθο της Κερύνειας, σε συνεργασία με τις Επιμελήτριες του ΕΙΜ κ.κ. Ιφιγένεια Βογιατζή, Άννα Κάνδια και Ανδρονίκη Μαρκασιώτη.

Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Ιούλιος-Αύγουστος, Τρίτη-Κυριακή: 10:00-16:00, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Τρίτη-Παρασκευή: 9.00-16:00, Σάββατο-Κυριακή: 10.00-16.00

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13, Αθήνα

