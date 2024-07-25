Ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Κατερίνη θέλησε να μιλήσει για τη βαθιά πίστη του στον Χριστό και τη σχέση του με την Εκκλησία, με το βίντεο να γίνεται πολύ γρήγορα «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επειδή γνωρίζω, έχω επισκεφθεί πάρα πολλούς γέροντες, έχω πάει σε πολλές μητροπόλεις και έχω γνωρίσει πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, θα ήθελα να ξέρετε ότι η Εκκλησία είναι ο μοναδικός σταθμός στη ζωή μας που βοηθάει πραγματικά τους ανθρώπους. Να έχετε την πίστη σας, να αγαπάτε τον Χριστό. Να ομολογείτε τον Χριστό όπως κάνω κι εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου.

Είναι τιμή μας να υπηρετούμε την Εκκλησία και τον Χριστό. Και θέλω να πω, όπως και τις υπόλοιπες φορές, η ομολογία πίστεως στις μέρες μας είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς. Ντρέπονται να κάνουν τον σταυρό τους, να πουν ότι πιστεύουν. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύουμε στην πατρίδα μας, στην οικογένειά μας», ανέφερε ο τραγουδιστής και πρόσθεσε: «Κι αν πούμε “Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια” κάποιοι θα μας θεωρήσουν αντιδημοκράτες, χουντικούς... Εγώ υποστηρίζω τη θρησκεία μας, την πίστη μας, την αγαπώ, την ομολογώ. Αγαπάω την πατρίδα μου και αγαπάω και την οικογένεια».

