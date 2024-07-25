Power Of Love: Έγιναν μαλλιά κουβάρια για ένα φιλί

Η Σωτηρία και ο Νίκος Πελετιέ στο χθεσινό επεισόδιο του Power Of Love στον ΣΚΑΙ έδειξαν πια ανοιχτά πως ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον και μάλιστα έπεσε και το πρώτο φιλί.

Ένα φιλί που άναψε μεγάλες φωτιές ανάμεσα στα κορίτσια του reality καθώς ο Νίκος Πελετιέ έχει εκφράσει πολλές αμφιλεγόμενες απόψεις για τις γυναίκες και τον ρόλο που θα έπρεπε –κατά τη γνώμη του- να έχουν. Και κάπου εκεί έγιναν μαλλιά κουβάρια.

Το ότι η Σωτηρία αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία βρήκε αντίθετες τις περισσότερες αλλά κυρίως την Νίκη που δεν συγκρατήθηκε και μίλησε έξω από τα δόντια.

«Προσπαθούμε να γνωριστούμε σιγά-σιγά, υπάρχει κάτι. Δεν είναι κάτι ξεκάθαρο αλλά κάτι ξεκινάει», είπε αρχικά η Σωτηρία σε μιας μορφής απολογία προς τις άλλες κοπέλες.

«Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, εγώ τον Νίκο θα ψηφίζω. Για μένα δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Σήμερα πάλι ξεκίνησε τα ίδια. Ο Νίκος είναι από τους ανθρώπους που όσο χώρο τους δίνεις, τόσο χειρότερα λένε», σχολίασε από την πλευρά της η Νίκη, με τη Σωτηρία να παραπονιέται ότι εκείνη δεν σέβεται αυτό που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στην ίδια και στον Νίκο.

«Δεν είναι ότι δεν το σέβομαι. Είναι τέταρτη βδομάδα, έχω κάνει τεράστια βήματα από την πρώτη μέρα όσον αφορά τον Νίκο. Του πετούσα βελάκια από την αρχή, σταμάτησα αλλά βλέπω ότι παραμένει ακριβώς ο ίδιος σαν άνθρωπος»της απάντησε η Νίκη.

Ενώ το χάος συνεχίστηκε ότι πια μπήκε η Κατερίνα Καραβάτου στο σπίτι και τους ρώτησε για όλα όσα γίνονται.

