Αυτό είναι το καλοκαίρι της Μαρίνας Σάττι και δικαιολογημένα. Η τραγουδίστρια γνωρίζει μεγάλη αποδοχή, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, από τους απανταχού θαυμαστές της. Οι συναυλίες της είναι sold out σε όλη την Ελλάδα και γενικότερα όπου πάει… σαρώνει.

Συγκεκριμένα, τέσσερις μήνες μετά την κυκλοφορία του CD της και δύο μήνες μετά τη Eurovision, το «Zari» της Μαρίνας Σάττι συνεχίζει να ανεβαίνει κατηγορία στα charts. Με πάνω από 50.000.000 streaming points, έγινε αυτήν την εβδομάδα το πρώτο διαμαντένιο σε ψηφιακές πωλήσεις single, αλλά και η πρώτη ελληνική συμμετοχή στην ιστορία του θεσμού με διαμαντένιες πωλήσεις.

Μέχρι σήμερα το «Zari» μετράει πάνω από 25.000.000 streams στο Spotify και 40.000.000 προβολές στο YouTube, αριθμοί που το κατατάσσουν ως ένα από τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια στην ιστορία της δισκογραφίας.

Πηγή: skai.gr

