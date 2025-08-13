Πώς η Taylor Swift κατάφερε να συνεργαστεί με τον George Michael

Έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους μεγαλύτερους εν ζωή παγκόσμιους καλλιτέχνες, όπως η Stevie Nicks, η Sabrina Carpenter και ο Justin Timberlake. Τώρα, η 35χρονη Taylor Swift, προχωράει ένα βήμα παραπέρα, σε μια... συνεργασία με έναν καλλιτέχνη ο οποίος θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους όλων των εποχών, με πωλήσεις άνω των 125 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως, που, όμως, δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Όπως μαρτυρά φωτογραφία που διέρρευσε, το νέο άλμπουμ της Swift, «The Life of a Showgirl», έχει δώδεκα τραγούδια. Στη λίστα περιλαμβάνεται και μια επανεκτέλεση του κομματιού του 1987, Father Figure, του αείμνηστου Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος αναφέρεται ως δημιουργός του τραγουδιού που φέρει τον ίδιο τίτλο, αλλά έχει νέους στίχους.

Το κομμάτι συνυπογράφει και ο ποπ δημιουργός και στενός συνεργάτης της Τέιλορ Σουίφτ, Max Martin. Η 35χρονη τραγουδίστρια δεν έχει παραδεχθεί ευθέως τη συνεργασία της με τον Martin στο νέο της άλμπουμ, αλλά το άφησε να εννοηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο: έφτιαξε μια playlist στο Spotify με όλα τα τραγούδια που έχει δημιουργήσει στο παρελθόν με τον Martin, υπονοώντας με αυτόν τον τρόπο ότι συνεργάζονται ξανά.

Πρόκειται άλλωστε για έναν τρόπο έμμεσης επικοινωνίας που αρέσει πολύ στη Swift, η οποία χρησιμοποιεί «κρυπτικούς» τρόπους για να προϊδεάσει το κοινό της για τις νέες κυκλοφορίες της. Ουσιαστικά, καλεί το κοινό να «βρει» μόνο του την απάντηση, κάτι που ενθουσιάζει τους φανατικούς θαυμαστές της.

Ο George Michael, που έφυγε από τη ζωή ανήμερα τα Χριστούγεννα το 2016 σε ηλικία 58 ετών, δεν είναι ο πρώτος μουσικός θρύλος που εμπνέει την τραγουδίστρια του Shake It Off.

Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τους Right Said Fred για το Look What You Made Me Do, το οποίο περιέγραψε ως «interpolation» του τραγουδιού τους. Όταν το τραγούδι κυκλοφόρησε, οι τραγουδιστές «I’m To Sexy» έγραψαν σε τουίτ τους: Ευχαριστούμε,Taylor Swift, για την εξαιρετική επανεκτέλεση.

Με 1,3 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, το αποτέλεσμα ήταν να λάβουν όλοι μια περιουσία σε δικαιώματα.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το τραγούδι του George Michael. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν άλλωστε ότι το νέο άλμπουμ της διάσημης τραγουδίστριας θα είναι το πλέον κερδοφόρο της μέχρι σήμερα, μετά και την περιοδεία της Era Tour που έσπασε τα ταμεία.

