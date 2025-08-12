Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει το 12ο άλμπουμ της, με τίτλο «The Life of a Showgirl».

Ήδη στην επίσημη σελίδα της υπήρχε αντίστροφη μέτρηση, από το βράδυ της Δευτέρας, με το κοινό της να κάνει εικασίες πως θα ερχόταν μια μεγάλη ανακοίνωση.

Η ημερομηνία της κυκλοφορίας του δεν ανακοινωθεί ακόμα, με τους θαυμαστές της Αμερικανίδας ποπ σταρ να την αναμένουν με προσμονή.

Η Τέιλορ Σουόφτ ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδεία της τον Δεκέμβριο του 2024, αφού έδωσε 149 συναυλίες σε 53 πόλεις και το 2025 φαίνεται πως ασχολήθηκε με τη δημιουργία νέας μουσικής.

Η 35χρονη συγκαταλέγεται μεταξύ των μουσικών που κάνουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, καθώς εκτιμάται ότι έχει πουλήσει 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα Νο1 άλμπουμ στις ΗΠΑ από γυναίκα καλλιτέχνη στην ιστορία.

Το 11ο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department», που κυκλοφόρησε πέρυσι, έσπασε το ρεκόρ του Spotify ως το άλμπουμ με τις περισσότερες ροές μέσα σε μια μέρα.

Παράλληλα, η παγκόσμια περιοδεία της Eras έγινε η πρώτη περιοδεία δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ιστορία, πουλώντας 2,4 εκατ. εισιτήρια σε μία μόνο ημέρα, και της απέφερε περισσότερα από 2 δισ. δολάρια σε 21 μήνες. Το Forbes υπολόγισε ότι η Σουίφτ κερδίζει 10 έως 13 εκατομμύρια δολάρια τη βραδιά.

Πηγή: skai.gr

