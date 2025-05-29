Porto Leone: Ποια παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι θα κάνει πέρασμα από τη σειρά

Πριν αποκτήσει τη σημερινή του ονομασία, ο Πειραιάς ήταν γνωστός ως Porto Leone. Έτσι ονόμασαν οι Βενετοί το μεγαλύτερο λιμάνι της Αθήνας, εμπνευσμένοι από το εντυπωσιακό μαρμάρινο λιοντάρι που στεκόταν στην είσοδό του. Το επιβλητικό άγαλμα, με ύψος άνω των δύο μέτρων, υπήρξε για αιώνες ο ακοίμητος φρουρός του λιμανιού. Το λιοντάρι αυτό δεν ήταν μόνο σύμβολο ισχύος και προστασίας, αλλά και το στοιχείο που χάρισε στο λιμάνι την ονομασία «Porto Leone», δηλαδή «Το Λιμάνι του Λιονταριού».

Ένα άλλο Porto Leone, ένα καμπαρέ στην Τρούμπα, είναι το σημείο αναφοράς της νέας δραματικής σειράς του Alpha, «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια». Εκεί έχουν τις ρίζες τους οι ήρωες της νέας σειράς που θα μας μεταφέρει στο 1964. Εκεί όπου συναντιούνται η μέρα με τη νύχτα και οι ζωές χάνονται στους καπνούς, αφήνονται στην αγκαλιά των ήχων της μουσικής, στην αγκαλιά της παρηγοριάς που φέρνει ένα χάδι. Και εκεί, στους γύρω δρόμους, στον Πειραιά, αναπνέουν και ζουν στο φως ζωές που κουβαλούν και κρύβουν μοναξιά, μυστικά και πάθη.

Πρόσφατα το κανάλι έκανε μια όμορφη μάζωξη για να συστήσει στα media το βασικό σκηνικό της Τρούμπας που θα πρωταγωνιστεί στη σειρά. Μάλιστα οι βασικοί πρωταγωνιστές της μίλησαν στην κάμερα του Happy Day δίνοντας ένα μικρό τυράκι για τους ρόλους τους.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται τον αστυνομικό που εμπλέκεται στην Τρούμπα, ο Αλέκος Συσσοβίτης κάνει τον επιχειρηματία Ηλία Καπετανάκο, ιδιοκτήτη του καμπαρέ, με σύζυγο την Αλεξάνδρα aka Μαρίνα Ασλάνογλου.

Στη σειρά θα δούμε και την Κλέλια Ρένεση, τον Αντώνη Καρυστινό, τον Σταύρο Σβήγκο, τον Μιχάλη Αεράκη, τον Δημήτρη Σέρφα, τη Χριστίνα Μαθιουλάκη και την Ιζαμπέλλα Φούλοπ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο κλείσιμο της εκπομπής της αποκάλυψε ότι ο παραγωγός Γιάννης Καραγιάννης της υποσχέθηκε ένα πέρασμα από τη σειρά και φυσικά θα κάνουμε υπομονή μέχρι τη νέα σεζόν για να το δούμε!

«Μου έχει πει ότι μου ετοιμάζει ρόλο, ένα πέρασμα!» είπε χαρακτηριστικά.

