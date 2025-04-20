Πασχαλινές ευχές με μηνύματα εξέφρασε η Εύη Βατίδου με νέα της ανάρτηση, το Μεγάλο Σάββατο 19 Απριλίου - λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση.

Όπως έγραψε η ίδια σε story της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

«Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο! Εύχομαι οι καρδιές να μαλακώσουν πιο εύκολα απ’ ό,τι τα αυγά που πετάνε και δεν σπάνε! Ας σπάσουμε εγωισμούς, όχι μόνο τσόφλια. Και φέτος… το φως να είναι αληθινό, όχι μόνο από τα κεριά! Χριστός Ανέστη – και χρόνια φωτεινά σε όλους μας!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.