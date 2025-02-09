Στα «Τετράγωνα των Αστέρων» εμφανίστηκε χθες το βράδυ η Πωλίνα, η οποία με τον δικό της απολαυστικό τρόπο, μίλησε για την εμπειρία της από τον ισχυρό σεισμό της Αθήνας, το 1981.

Εκείνη την περίοδο, η αγαπημένη τραγουδίστρια ήταν «πιτσιρίκι», και δούλευε ως άγνωστη, παρτενέρ του Γιώργου Μαρίνου στη Μέδουσα.

«Την ημέρα που έγινε ο σεισμός βγήκα τσιτσίδι στην οδό Μακρυγιάννη και με μάζεψαν μετά κόκαλο! Με το κόκαλο εννοώ παγωμένη, από το κρύο, γιατί ήταν 26 Φεβρουαρίου» εξιστόρησε η Πωλίνα.

«Ήρθε μετά ο Ηλίας Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν το αφεντικό, είδε την σκηνή, με μάζεψαν και με ξαναέβαλαν μέσα. Και στους επόμενους μετασεισμούς, όμως, όπως κι αν ήμουν, έφευγα» είπε χαρακτηριστικά.

«Από τότε τραγουδάει, για να μην την βρει κανένας σεισμό, με παλτό! Για να είναι έτοιμη» σχολίασε τότε, με πειρακτική διάθεση από άλλο «Τετραγωνο» η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Πηγή: skai.gr

