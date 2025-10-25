Το «Πλυντήριο» με τη Νεφέλη Μεγκ αναλαμβάνει και αυτή την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 19.35, στον ΣΚΑΪ, να καθαρίσει σε βάθος όλους τους λεκέδες και μάλιστα στο σύντομο πρόγραμμα!

Η οσμή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έντονη και ο καθαρισμός της απαιτεί μεγάλη προσπάθεια! Επιδοτήσεις για χωράφια που δεν υπήρχαν, εκατομμύρια που δόθηκαν παρανόμως, άλλα που ήταν «λάθος δηλωμένα αλλά με καλή πρόθεση» και μία δημόσια υπάλληλος που θέλησε να δείξει εντιμότητα και το βρήκε μπροστά της!



Τι φταίει για τον συνωστισμό στη Γραμμή 3 του μετρό; Μήπως ο ίδιος ο κόσμος που θέλησε να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τα Μέσα;



Άδωνις – Δένδιας: Ένα ενδοκυβερνητικό σίριαλ σε συνέχειες που δεν ζήτησε κανείς αλλά παίζεται παντού…

Τα σουβλάκια του Νίνο γεννούν τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά ερωτήματα και στη Βουλή οι φιλοφρονήσεις πάνε σύννεφο: «Είσαι υστερική!».

Μετά από ένα τόσο φορτωμένο «Πλυντήριο» ας ελπίσουμε να έχει καλό καιρό για άπλωμα!

Το πιο αποτελεσματικό «Πλυντήριο» είναι εδώ!



Πηγή: skai.gr

