«The Floor»: Ο Βασίλης Ν. κέρδισε το χρυσό τετράγωνο και 2.000 ευρώ στο δεύτερο επεισόδιο

Ο Γιώργος Λιανός, το βράδυ της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, υποδέχθηκε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ και τους 90 παίκτες που πήραν θέση, στο δεύτερο επεισόδιο, πάνω στο «The Floor»!

Ο Βασίλης Ν., που εκπροσωπούσε την κατηγορία «Παγκόσμιοι Ηγέτες», κλήθηκε να επιλέξει τον/ την αντίπαλο του και να προχωρήσουν σε μία μονομαχία γνώσεων. Στην αρχή αγχώθηκε, αλλά γρήγορα επιστράτευσε τη ψυχραιμία του. Και αυτό γιατί, όπως αποκάλυψε στο εισαγωγικό video, είχε προλάβει να μελετήσει τους αντιπάλους του και να κάνει στοχευμένες επιλογές.

Ο 31χρονος παίκτης κατάφερε να ξεχωρίσει, κάνοντας ένα εντυπωσιακό σερί. Έφτασε στα 5 τετράγωνα και κέρδισε το Χρυσό Τετράγωνο με bonus +5 δευτερολέπτων. Με τη μεγαλύτερη έκταση στο «The Floor», ο Βασίλης αποσύρθηκε στρατηγικά και περίμενε μέχρι το τέλος του επεισοδίου για να μάθει τον/ την αντίπαλο του στη μονομαχία σε ουδέτερη κατηγορία. Απέναντι του, βρέθηκε η Κωνσταντίνα, αλλά ο Βασίλης επικράτησε και κέρδισε τις 2.000 ευρώ του δεύτερου επεισοδίου...

Ο Βασίλης εξασφαλίζει το Χρυσό Τετράγωνο

Η κρίσιμη μονομαχία Βασίλη – Κωνσταντίνας

Τι είδαμε να συμβαίνει στο επεισόδιο:

Η αρχή έγινε με τον Γιώργο, τον τελευταίο νικητή του πρώτου επεισοδίου, που επέλεξε να συνεχίσει και προκάλεσε την Κωνσταντίνα στην κατηγορία «Προϊόντα Φούρνου». Εκείνη, επικράτησε και με 4 τετράγωνα ισοφάρισε την Αρχοντούλα. Κληρονόμησε την κατηγορία «Αθλητικά Λογότυπα» κι επέστρεψε στρατηγικά στη θέση της για να υπερασπιστεί το έδαφος της. Η τυχαία επιλογή έφερε τον Βασίλη στο προσκήνιο, ο οποίος ξεκίνησε ένα εντυπωσιακό σερί. Έφτασε στα 5 τετράγωνα και κέρδισε το Χρυσό Τετράγωνο με bonus +5 δευτερολέπτων. Με την κορυφή στα χέρια του, ο Βασίλης αποσύρθηκε στρατηγικά και παρέδωσε τη σκυτάλη στην Ηλίανα, η οποία κληρώθηκε επίσης από την τυχαία επιλογή.

Η Ηλιάνα προκάλεσε τον Κωνσταντίνο στην κατηγορία «Έλληνες παρουσιαστές» και νίκησε, φθάνοντας στα 2 τετράγωνα και διατηρώντας την αγαπημένη κατηγορία της, «Μυθικά Πλάσματα». Συνέχισε με δεύτερη νίκη απέναντι στον Γιώργο, στην κατηγορία «Παγκόσμια Μνημεία», φθάνοντας τα 3 τετράγωνα, προτού επιστρέψει στη θέση της. Η συνέχεια επιφύλασσε και άλλες μονομαχίες, με την Πετρούλα και τον Θωμά να επεκτείνουν την κυριαρχία τους από 2 τετράγωνα, ενώ ο Μάριος στα 3 τετράγωνα.

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»: Επόμενο νέο επεισόδιο, την Πέμπτη 30/10, στις 21.00!

