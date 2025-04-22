Η πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας φιλοξενεί σήμερα, Τρίτη 22 Απριλίου, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στις 14.45, βγαίνουν ζωντανά από την Ηγουμενίτσα, ένα πολύβουο λιμάνι που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με τα Ιόνια Νησιά και την Ιταλία, αλλά και ένας προορισμός που δίνει την ευκαιρία για εξορμήσεις και δραστηριότητες στις κοντινές περιοχές.

Το φως του Αχέροντα και όχι το σκοτάδι του, αναζητούμε στις πηγές του, στα μονοπάτια που βρίσκονται στις όχθες του αλλά και στα κρυστάλλινα νερά του. Κατεβαίνουμε τον ποταμό με βάρκα, παρέα με ωραίους ανθρώπους στη Γλυκή Θεσπρωτίας.

Επάγγελμα καμπανοποιός. Οι τελευταίοι στην Ελλάδα ανήκουν στην ίδια οικογένεια - πατέρας και γιος. Τους συναντάμε στην Παραμυθιά και μας λένε ωραίες ιστορίες πάνω από τα καμίνια τους. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν εμποδίζουν τους τεχνίτες να δημιουργήσουν σχήματα και ήχους. Το μυστικό: η αγάπη τους γι’ αυτή τη δουλειά.

Δυο σπουδαίοι αθλητές, η χάλκινη Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Αλεξάνδρα Τσιάβου και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Απόστολος Γκουντούλας παίρνουν τη λέμβο τους και μας οδηγούν στους ωραίους υδάτινους δρόμους τους. Μαζί τους και άνθρωποι όλων των ηλικιών που κάνουν παράκτια κωπηλασία στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην κοινωνία των Φιλιατών, εξαιτίας των σχεδίων για επικείμενο κλείσιμο του στρατοπέδου 628. Στο ρεπορτάζ, κάτοικοι, επιχειρηματίες και τοπικές αρχές, μας εξηγούν τους λόγους που δεν θέλουν να φύγει.

Πόσο απειλητική είναι μια… μαύρη τίγρη; Καθόλου, αφού πρόκειται για μια γευστική γαρίδα που εκτρέφεται στη Θεσπρωτία και μάλιστα από έναν άνθρωπο που βρέθηκε για πολλά χρόνια στην Αυστραλία, πριν αποφασίσει να επαναπατριστεί και να δημιουργήσει την επιχείρηση.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.