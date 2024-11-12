Pepper Church Session με τους Turboflow 3000

Τα Pepper Church Sessions, οι ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου παρουσιάζουν τους Turboflow 3000, παρέα με το πιο ασυνήθιστο τζιν το Hendrick’s.

Τη μπάντα από ανθρώπους με διαφορετικά ακούσματα, χωρίς περιορισμούς και όρια αλλά με την ίδια αγάπη για την μουσική που αποφάσισαν να γράψουν έναν δίσκο βιωματικό με ότι μέσα έχουν.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Hendrick’s & Tonic.

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6.Για προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές.

