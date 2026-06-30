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Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 παιδιά σκοτώθηκαν μετά από κατάρρευση της στέγης κτιρίου στη Λαχόρη

Ο αριθμός των νεκρών επιβεβαιώθηκε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον υπουργό Υγείας της επαρχίας όπου βρίσκεται η Λαχόρη - Δύο συλλήψεις

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Πακιστάν

Τουλάχιστον 14 παιδιά σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη ενός κέντρου ενισχυτικής διδασκαλίας στη Λαχόρη, πόλη στο ανατολικό Πακιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές και η εταιρεία ασθενοφόρων Edhi.

Άλλα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν στην τραγωδία, η οποία σημειώθηκε στο Μπάστι Εϊντ Γκαχ, στην περιοχή Κάχνα Ναού, στο νότιο τμήμα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Πακιστάν, δήλωσε εκπρόσωπος της Edhi σε ανακοίνωσή του.

Ο αριθμός των νεκρών επιβεβαιώθηκε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον υπουργό Υγείας της επαρχίας όπου βρίσκεται η Λαχόρη.

Δύο άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το δυστύχημα, τόνισε η επαρχιακή αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη «θλίψη του για την απώλεια πολύτιμων ζωών».

Οι καταρρεύσεις στέγης και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και της χρήσης κακής ποιότητας οικοδομικών υλικών.

Τον Ιούλιο του 2025, 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ένα πενταόροφο κτίριο σε μια φτωχογειτονιά του Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Πακιστάν παιδιά τραγωδία
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