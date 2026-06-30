Τουλάχιστον 14 παιδιά σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη ενός κέντρου ενισχυτικής διδασκαλίας στη Λαχόρη, πόλη στο ανατολικό Πακιστάν, ανακοίνωσαν οι αρχές και η εταιρεία ασθενοφόρων Edhi.

Άλλα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν στην τραγωδία, η οποία σημειώθηκε στο Μπάστι Εϊντ Γκαχ, στην περιοχή Κάχνα Ναού, στο νότιο τμήμα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Πακιστάν, δήλωσε εκπρόσωπος της Edhi σε ανακοίνωσή του.

Ο αριθμός των νεκρών επιβεβαιώθηκε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης από τον υπουργό Υγείας της επαρχίας όπου βρίσκεται η Λαχόρη.

At least 14 children have d!ed, while several others were !njured when the roof of a tuition centre collapsed in #Lahore’s Kahna area on Tuesday, according to rescue sources.



#children #Roofcollapsed #TuitionCentre #Lahore #rescue pic.twitter.com/8PKIAvvBVJ — Hamdan News (@HamdanWahe57839) June 30, 2026

Δύο άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με το δυστύχημα, τόνισε η επαρχιακή αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τη «θλίψη του για την απώλεια πολύτιμων ζωών».

Οι καταρρεύσεις στέγης και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και της χρήσης κακής ποιότητας οικοδομικών υλικών.

Roof Collapse in #Kahna, Lahore



A tragic roof collapse in Basti Eid Gah, Kahna has claimed the lives of 14 children, while five others were injured, according to the latest update.



The injured were shifted to hospital for medical treatment. The bodies of the deceased are being pic.twitter.com/l6i34JD91M — Hamdan News (@HamdanWahe57839) June 30, 2026

Τον Ιούλιο του 2025, 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ένα πενταόροφο κτίριο σε μια φτωχογειτονιά του Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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