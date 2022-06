Πειρατές της Καραϊβικής: Ανατροπή με την επιστροφή του Τζόνι Ντεπ - Τι φέρεται να συζητάει

Η πιθανή επιστροφή του Ντεπ στο franchise των Πειρατών της Καραϊβικής είναι αρκετά μεγάλο ζήτημα στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

Σε σίριαλ έχει μεταβληθεί η επιστροφή του αστέρα του Χόλιγουντ Τζόνι Ντεπ στους Πειρατές της Καραϊβικής, καθώς οι θαυμαστές του μόνο... μαργαρίτα δεν μαδάνε.



Αφότου ο Τζόιν Ντεπ σε μεγάλο βαθμό αναδείχθηκε νικητής στην πολύκροτη δίκη με την τέως σύζυγό του Άμπερ Χερντ, ο κόσμος περίμενε να απαντηθεί μια ερώτηση: πότε θα έχουμε «περισσότερο» Κάπτεν Τζακ Σπάροου; Η πιθανή επιστροφή του Ντεπ στο franchise των Πειρατών της Καραϊβικής είναι αρκετά μεγάλο ζήτημα στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος giantfreakinrobot, στο σίριαλ της επιστροφής του Ντεπ υπήρξε... σεναριακή ανατροπή, καθώς φέρεται τελικά να συζητά με το στούντιο προκειμένου να εμφανιστεί στο Pirates of the Caribbean 6, αλλά όχι ως πρωταγωνιστής.



Υπενθυμίζεται ότι οι εκπρόσωποι του ηθοποιού διέψευσαν τη φημολογία ότι η Disney προσπαθούσε εναγωνίως να φέρει πίσω τον Ντεπ για την έκτη συνέχεια των Πειρατών της Καραϊβικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Disney πρόσφερε στον Ντεπ ιλιγγιώδη αμοιβή 300 εκατομμυρίων δολαρίων για να επιστρέψει στο «χρυσοφόρο» franchise. Ενώ είναι ακόμα υπό συζήτηση για το αν όντως προσφέρθηκε αυτό το ποσό, φαίνεται ότι το πραγματικό ζήτημα είναι αν ο Τζόνι Ντεπ θα μπορούσε να δελεαστεί για να κάνει μια σύντομη εμφάνιση (cameo) σε μια πιθανή ταινία Pirates of the Caribbean 6.



Όταν το franchise των Pirates of the Caribbean ξεκίνησε το 2003, πιθανότατα πολύ λίγοι άνθρωποι θα πίστευαν ότι θα γινόταν ένα franchise πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο για την καριέρα του Ντεπ (βέβαια η επιτυχία των ταινιών σε αυτόν οφείλεται) ενώ θα γινόταν βασική ατραξιόν σε θεματικό πάρκο της Disney.



Το ζήτημα πλέον φαίνεται να είναι αν ο Τζόνι Ντεπ θα μεταβιβάσει τη σκυτάλη σε κάποιον άλλο σταρ (ακούγεται η Μάργκο Ρόμπι) με ένα «πέρασμά του» από το Pirates of the Caribbean 6.



Αν θέλουμε πραγματικά περισσότερο Κάπτεν Τζακ Σπάροου, ένα καμέο του Τζόνι Ντεπ στο Pirates of the Caribbean 6 ίσως να είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε...

