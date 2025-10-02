Η έκτη σεζόν, που προβλήθηκε το 2022, είχε χαρακτηριστεί τότε ως «το τέλος μιας επικής ιστορίας», αν και οι δημιουργοί είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας «σε άλλη μορφή». Μετά την πολυαναμενόμενη ταινία The Immortal Man, που τοποθετείται στην αρχή του πολέμου και φέρνει ξανά τον Cillian Murphy στον εμβληματικό ρόλο του Tommy Shelby, θα ακολουθήσουν δύο νέες τηλεοπτικές σεζόν.

Ο δημιουργός Steven Knight δηλώνει: «Η ιστορία θα παραμείνει ριζωμένη στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγηθεί πώς η πόλη ξαναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες του Blitz. Η νέα γενιά των Shelbys έχει πάρει πια το τιμόνι, και υπόσχεται μια διαδρομή… κόλαση».

Η δράση μεταφέρεται στο 1953, την περίοδο που η μάχη για τον έλεγχο του τεράστιου έργου ανοικοδόμησης της πόλης εξελίσσεται σε έναν αδυσώπητο αγώνα μυθικών διαστάσεων. Όπως τονίζει το BBC: «Αυτή είναι μια πόλη γεμάτη ανεπανάληπτες ευκαιρίες και απειλές – με την οικογένεια Shelby να βρίσκεται, για άλλη μια φορά, στην αιματοβαμμένη καρδιά της».

Η σειρά θα προβάλλεται στο BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Netflix παγκοσμίως, με τον Murphy να συμμετέχει και στην ομάδα των executive producers. Το BBC ωστόσο δεν αποκάλυψε αν θα δούμε ξανά γνώριμους χαρακτήρες από τις προηγούμενες εποχές.

Οι Peaky Blinders, που ξεκίνησαν το 2013, μας ταξίδεψαν μέσα από τις δεκαετίες του ’20 και του ’30, χαρίζοντάς μας δυνατές στιγμές και κατακτώντας το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς στα BAFTA το 2018.

Και τώρα, με την κινηματογραφική ταινία που μας μεταφέρει στα χρόνια της δεκαετίας του ’40 και με τις νέες τηλεοπτικές σεζόν, το έπος των Shelbys συνεχίζεται πιο φιλόδοξο και συναρπαστικό από ποτέ.

