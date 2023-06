Paul McCartney: Το «νέο» τραγούδι των Beatles δεν είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Paul McCartney απάντησε -σχετικά καθυστερημένα- στις αντιδράσεις και φήμες σχετικά με το «νέο» τραγούδι των Beatles, που αποτελεί demo του John Lennon και όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ηχογραφήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην ανακοίνωση του «νέου» αυτού κομματιού πριν από μερικές εβδομάδες σε συνέντευξη με το BBC είχε ξεκαθαρίσει – αν και πράγματι δεν είχε αποκαλύψει πολλά – ότι αυτό είναι ένα τραγούδι του Lennon, πάνω στο οποίο είχαν δουλέψει και είναι πλέον έτοιμο να κυκλοφορήσει.

«Μπορέσαμε να απομονώσουμε τη φωνή του John και να την κάνουμε πιο καθαρή χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι μπορέσαμε να μιξάρουμε τον δίσκο, όπως θα κάναμε κανονικά», ανέφερε συγκεκριμένα ο διάσημος τραγουδιστής – κι όμως οι αντιδράσεις δεν έλειψαν.

Been great to see such an exciting response to our forthcoming Beatles project. No one is more excited than us to be sharing something with you later in the year.



We’ve seen some confusion and speculation about it. Seems to be a lot of guess work out there. Can’t say too much…