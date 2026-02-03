Ο Γουίλεμ Νταφόε τράβηξε τα βλέμματα στο Μπουένος Άιρες, όχι εξαιτίας κάποιας νέας κινηματογραφικής του δουλειάς, αλλά λόγω της απρόσμενης εμφάνισής του στις εξέδρες της Μπόκα Τζούνιορς. Ο καταξιωμένος Αμερικανός ηθοποιός βρέθηκε στο ιστορικό «Μπομπονέρα» για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Μπόκα με τη Νιούελς Όλντ Μπόις, προσφέροντας μία από τις πιο αναπάντεχες εικόνες της βραδιάς.

Οι τηλεοπτικές κάμερες δεν άργησαν να τον εντοπίσουν, με τον Νταφόε να φορά τη φανέλα της ομάδας και να ζει το ματς με εμφανή πάθος. Μάλιστα, ο αυθόρμητος πανηγυρισμός του σε γκολ των γηπεδούχων έγινε viral στα social media, καθώς αντέδρασε σαν… γνήσιος φίλαθλος, ενθουσιάζοντας τους χρήστες.

Willem Dafoe, the American actor who played the Green Goblin in Spider Man, was seen in the stands at La Bombonera enjoying a Boca Juniors match 🇦🇷🕷️pic.twitter.com/13xW1wD3Ub — CentreGoals. (@centregoals) February 2, 2026

Η παρουσία του στην Αργεντινή είχε συγκεκριμένο λόγο, καθώς βρίσκεται στη χώρα για την προώθηση της ταινίας «The Souffleur», ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία να βιώσει από κοντά την ένταση και την ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Άλλωστε, το «Μπομπονέρα» έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πολλούς διάσημους — από τον Τζόνι Ντεπ, την Πενέλοπε Κρουζ και τη Ντούα Λίπα, μέχρι τον Γιώργο Νταλάρα. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα ενός αστέρα του Χόλιγουντ να τραγουδά και να πανηγυρίζει στις κερκίδες υπενθύμισε για ακόμη μία φορά τη μοναδική μαγεία της Μπόκα Τζούνιορς και του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

