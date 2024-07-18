Ετυμολογίες: Μια παράσταση των Ευθύμη Φιλίππου και Αγγελικής Παπούλια στο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής

«Ετυμολογίες», στη νέα τους συνεργασία, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024, οι διεθνώς καταξιωμένοι και βραβευμένοι Ευθύμης Φιλίππου και Αγγελική Παπούλια συν-σκηνοθετούν μια παράσταση που προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία της αβεβαιότητας, της αμφισβήτησης και της ασάφειας σε σχέση με τη γλώσσα, την επικοινωνία και την εθνική ταυτότητα. Από τις 18 έως τις 22 Ιουλίου 2024 στο Μέγαρο Παλαιάς Βουλής. Σε ένα κτίριο-ορόσημο της ελληνικής ιστορίας, παρακολουθούμε τη διάλεξη μιας εισηγήτριας που παραθέτει επινοημένες ετυμολογίες διαφόρων λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Με εργαλείο τη γλώσσα και στοιχεία από τη μυθολογία, το νέο έργο του Ευθύμη Φιλίππου διερευνά τη σχέση ιστορίας και Ιστορίας· παρατηρεί το χάσμα ανάμεσα στο ψέμα και στην αλήθεια και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το υποκειμενικό από το αντικειμενικό.

Παίζουν: Ρένη Πιττακή, Αγγελική Παπούλια | Συμμετέχουν Jean-Jacques Tesson, Κωνσταντίνα Κολοβού.

Παραστάσεις: Πέμπτη 18/07 στις 21:30, Παρασκευή 19/07 στις 19:30 και στις 21:30, Σάββατο 20/7 στις 21:30, Κυριακή 21/7 στις 19:30 και στις 21:30, Δευτέρα 22/7 στις 21:30

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13 – Πλατεία Κολοκοτρώνη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0323 7617

Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής, του Μολιέρου με Χειλάκη, Μαξίμου, Αλικάκη στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Την εκρηκτική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής», σκηνοθετούν και διασκευάζουν φέτος το καλοκαίρι ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας. Μετά από τον «Δον Ζουάν» το 2009 στο Εθνικό Θέατρο και τον «Ταρτούφο» το 2016, συνεχίζουν τη μελέτη τους πάνω στον κορυφαίο Γάλλο δραματουργό, ο οποίος, μέσα πάντα από το πρίσμα της κωμωδίας φώτισε τα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, κατανόησε την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και δημιούργησε χαρακτήρες με οικουμενική εμβέλεια και έργα που παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα. Με τον «Κατά Φαντασίαν Ασθενή» ο Μολιέρος βάζει στο στόχαστρό τους τσαρλατάνους και τους κομπογιαννίτες που λυμαίνονται το ιατρικό επάγγελμα. Σατιρίζει τους «ειδήμονες» της εποχής του, που κρύβονταν πίσω από πομπώδεις φράσεις και φανταχτερές ορολογίες πασχίζοντας έτσι να καμουφλάρουν την ανεπάρκεια των γνώσεών τους και το γεγονός ότι πάνω από τον ιπποκράτειο όρκο βάζουν το κέρδος και το προσωπικό συμφέρον. Η παράσταση, που θα παρουσιαστεί σε μεγάλα θέατρα της Αθήνας και θα περιοδεύσει σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελεί την ένατη συν-σκηνοθεσία του Αιμίλιου Χειλάκη και του Μανώλη Δούνια.

Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μυρτώ Αλικάκη, Θοδωρής Ρωμανίδης, Νίκος Γκέλια, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Γιώργος Ζυγούρης, Δημήτρης Φιλιππίδης

Πέμπτη 18/7 και Παρασκευή 19/7

Εισιτήρια: Από 20€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Παπάγου. Τηλ: 21 3202 7185

Release Athens 2024: Οι Duran Duran στην Αθήνα

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Duran Duran, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι σπουδαίοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, “Danse Macabre”, για να παρουσιάσουν ένα μεγάλο show βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και ύφος τους, τα οποία έχουν με συνέπεια διευρύνει τα όρια της μουσικής, της μόδας και της τέχνης καθ’ όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας τους. Special guests οι Sofi Tukker στην πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας.

Πέμπτη 18/7, 17:30

Εισιτήρια: 75€. Προπώληση: more.com

Πλατεία Νερού, Φάληρο

Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο City Garden Festival

Με ταξιδιάρικη διάθεση και πλοηγό την επικοινωνιακή του αμεσότητα, ο Μίλτος Πασχαλίδης – με τα εννέα sold out στο City Garden – έρχεται ξανά την Πέμπτη 18 Ιουλίου για μια ακόμη εκρηκτική συναυλία. Από τους πλέον δημιουργικούς τραγουδοποιούς της εποχής μας, με πλούσια και συνεχή προσωπική δισκογραφία και πολλές σημαντικές συνεργασίες. Στον Μίλτο Πασχαλίδη, περισσεύει η ροκ διάθεση, την τέχνη του ως τραγουδοποιού, υποστηρίζει με τον καλύτερο τρόπο, η ολοκληρωμένη φωνή του.

Πέμπτη 18/7, 21:30

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com

City Garden Festival, Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Γυναικεία Ζητήματα: Ομαδική έκθεση με σύγχρονες γυναίκες καλλιτέχνιδες στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

17 Ελληνίδες καλλιτέχνιδες από διαφορετικές γενιές, με διαφορετικές εκφράσεις και αναζητήσεις, σε έναν αναστοχασμό του ρόλου και της θέσης της γυναίκας, παρουσιάζονται στην ομαδική έκθεση «Γυναικεία Ζητήματα», που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στην Πινακοθήκη. Τα έργα της έκθεσης «Γυναικεία ζητήματα» διαμορφώνουν έναν διάλογο μεταξύ του παρελθόντος και του ενεστώτος χρόνου, επαναδιατυπώνοντας διαγενεακούς προβληματισμούς και θέτοντας επίκαιρα ερωτήματα. Στόχος της έκθεσης είναι να ενθαρρύνει την αποδοχή της διαφορετικότητας. Να σκιαγραφήσει μια κοινωνία συμπεριληπτική όπου δεν θα υπάρχουν κατασκευασμένες ιεραρχίες φύλων, χρώματος, τάξεων, εθνοτήτων και θρησκειών. Να ιχνογραφήσει έναν κόσμο ουτοπικό, ισότητας, αγάπης, εμπιστοσύνης, ειρήνης, συντροφικότητας και αλληλεγγύης.

Διάρκεια έκθεσης: Πέμπτη 6 Ιουνίου- 22 Σεπτεμβρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 11:00 – 19:00, Κυριακή 10:00 – 16:00, Δευτέρα κλειστά

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Β’: Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο

