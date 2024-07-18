H «Ξένια» της Μουρμούρας κι ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της

Το σήριαλ «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» έριξε αυλαία μετά από 11 συνεχόμενα χρόνια και η «Ξένια» πρωταγωνίστησε στα 7 από αυτά με τον «Μπάμπη» της ως το ζευγάρι της Θεσσαλονίκης. Και το αντίο για κανέναν τους δεν ήταν εύκολο.

Η Άννα Κουτσαφτίκη πήρε τον χρόνο της και λίγο πριν ξεκινήσει γυρίσματα για τη νέα σειρά VIΠ Καλά γεράματα, αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο το πρώην τηλεοπτικός της σπίτι.

«Είναι πολλές οι μέρες ,που ένιωθα την ανάγκη ,να γράψω κάτι για την εμβληματική σειρά της καρδιάς μου-της καρδιάς μας, να εκφράσω τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μου για τους υπέροχους ανθρώπους-φίλους πλέον και συνεργάτες μου που ήταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες, να μιλήσω για την Ξένια μου, τον Μπάμπη μου, τη Σοφούλα μου, για το ταξίδι των 7 χρόνων στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας, ταξίδι μιας ζωής... κι όλο το ανέβαλλα...όλο το ανέβαλλα κι αναρωτιόμουν γιατί.

Ξέρω το γιατί πλέον.

Είναι απ' αυτές τις φορές που τα λόγια είναι λίγα, φτωχά να περιγράψουν τα συναισθήματα...τις εικόνες, την εμπειρία, τις συναντήσεις, το δέσιμο, το γέλιο, το κλάμα, όλ' αυτά που έζησαν κάποιοι όμορφοι άνθρωποι ,που συναντήθηκαν για να μοιραστούν τη ζωή τους και να προσπαθήσουν έντιμα κι ειλικρινά, να μοιράσουν με τη σειρά τους χαρά.

Σε πολλούς άλλους όμορφους ανθρώπους, που την είχαν ανάγκη...γιατί όλοι έχουμε ανάγκη τη χαρά, το χαμόγελο, τη ζεστασιά, την ανακούφιση, το αίσθημα της ξεγνοιασιάς, της παιδικής σκανταλιάς- ειδικά στις εποχές που ζούμε-κι η μουρμούρα τα μοίραζε αυτά απλόχερα σ' όλες τις ηλικίες. Ήταν μια μεγάλη αγκαλιά για όλους-η αγκαλιά της γιαγιάς-του παππού, της μαμάς-του μπαμπά, του παιδιού, των νέων ανθρώπων...

Η μουρμούρα -η μακροβιότερη κωμική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης(11χρονια προβολής) -ήταν μια μεγάλη αγκαλιά...για όλους.

"Μην αρχίζεις τη μουρμούρα" από πάντα...για πάντα...στην καρδιά μου...στην καρδιά μας»

