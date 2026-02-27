Οργισμένη αντίδραση των Radiohead για χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο υπέρ της ICE

Οι Radiohead εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας τη χρήση του τραγουδιού τους "Let Down" σε ένα βίντεο υπέρ της ICE (Υπηρεσία Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων), λέγοντας στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να «πάει να γ@μηθεί» για την κατάχρηση του κομματιού.

Εκπρόσωπος των Radiohead δήλωσε ότι «είναι αυτονόητο πως αυτό έγινε χωρίς την άδεια του συγκροτήματος» και διαβίβασε τη δήλωσή τους, η οποία αναφέρει:

«Απαιτούμε από τους ερασιτέχνες που ελέγχουν τον λογαριασμό της ICE στα social media να το κατεβάσουν. Δεν είναι αστείο, αυτό το τραγούδι σημαίνει πολλά για εμάς και για άλλους ανθρώπους, και δεν μπορείτε να το οικειοποιείστε χωρίς μάχη. Επίσης, να πάτε να γ@μηθείτε... Radiohead».

Μια χορωδιακή εκτέλεση του "Let Down" ακούγεται ως μουσική υπόκρουση σε βίντεο που εμφανίστηκε στους λογαριασμούς της ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει ένα μοντάζ θυμάτων βίας που η κυβερνητική υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» που «βιάζουν και δολοφονούν» πολίτες των ΗΠΑ.

Το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο αναφέρει: «Χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες έχουν διαλυθεί λόγω της βίας εγκληματιών παράνομων αλλοδαπών. Αμερικανοί πολίτες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν από εκείνους που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας. Γι' αυτούς πολεμάμε. Αυτό είναι το "γιατί" μας».

Thousands of American families have been torn apart because of criminal illegal alien violence.



American citizens raped and murdered by those who have no right to be in our country.



This is who we fight for.



This is our why. pic.twitter.com/lKQp1lb4Q2 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 18, 2026

Οι προηγούμενες καταγγελίες μουσικών

Η ένσταση των Radiohead για τη χρήση της μουσικής τους από την ICE ακολουθεί άλλους ποπ αστέρες που κατήγγειλαν τη χρήση των τραγουδιών τους σε viral βίντεο που απεικονίζουν συλλήψεις μεταναστών.

Η Olivia Rodrigo έγραψε σε μήνυμά της προς την ICE τον Νοέμβριο: «Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τα τραγούδια μου για να προωθήσετε τη ρατσιστική, μισητή προπαγάνδα σας», αφού το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χρησιμοποίησε το τραγούδι της "All American Bitch" σε βίντεο που έδειχνε πράκτορες να καταδιώκουν και να κρατούν μετανάστες.

Η Sabrina Carpenter έστειλε το δικό της μήνυμα όταν η υπηρεσία χρησιμοποίησε το τραγούδι της "Juno" για να συνοδεύσει πλάνα μεταναστών που ακινητοποιούνταν και συλλαμβάνονταν. «Αυτό το βίντεο είναι σατανικό και αηδιαστικό. Μην εμπλέξετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου για να ωφελήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας», έγραψε η Carpenter τότε. Ωστόσο, αντί να την εξαιρέσει από τα μελλοντικά της μηνύματα, η ICE την εμφάνισε ξανά σε ένα βίντεο παρμένο από διαφήμιση του "Saturday Night Live", με αλλοιωμένη φωνή ώστε να ακούγεται ότι συλλαμβάνει το μέλος του καστ, Marcello Hernández, επειδή ήταν «πολύ παράνομος».

Πηγή: skai.gr

