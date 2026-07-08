Κόστα προς Ζελένσκι: «Σύντομα το επόμενο βήμα για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ»

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών θεσμών, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κόστα τόνισε ότι η διαδικασία διεύρυνσης συνεχίζεται με σταθερά βήματα, επισημαίνοντας πως η έναρξη ενός ακόμη διαπραγματευτικού «cluster» αναμένεται στο προσεχές διάστημα.

With President @ZelenskyyUa in Ankara.



We are moving forward on Ukraine’s EU accession. The opening of a new negotiating cluster should be coming soon.



There is growing global momentum to deliver peace through strength: increasing financial, energy and military support for… pic.twitter.com/2i790QV2pp — António Costa (@eucopresident) July 8, 2026

«Προχωράμε με την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άνοιγμα μιας νέας διαπραγματευτικής ομάδας πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού cluster («Θεμελιώδεις Αρχές»), το οποίο θεωρείται η βάση ολόκληρης της ενταξιακής διαδικασίας και αφορά το κράτος δικαίου, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Οι Βρυξέλλες έχουν χαρακτηρίσει την εξέλιξη αυτή ιστορικό ορόσημο για την ευρωπαϊκή πορεία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Μολδαβίας.

Ενίσχυση της στήριξης προς το Κίεβο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποστήριξε ότι διαμορφώνεται ολοένα και μεγαλύτερη διεθνής δυναμική υπέρ της Ουκρανίας, τόσο στο επίπεδο της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας όσο και στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία.

«Αυξάνεται η παγκόσμια δυναμική για την επίτευξη ειρήνης μέσω της ισχύος. Ενισχύεται η οικονομική, ενεργειακή και στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ παράλληλα αυξάνεται η πίεση προς τη Ρωσία ώστε να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες», σημείωσε.

Η τοποθέτηση αυτή συμβαδίζει με τις αποφάσεις των τελευταίων ευρωπαϊκών και διεθνών συνόδων, όπου οι ηγέτες της ΕΕ και της G7 δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν την υποστήριξη προς το Κίεβο, εντείνοντας ταυτόχρονα τα μέτρα κατά της ρωσικής πολεμικής οικονομίας.

«Η Ρωσία απέτυχε στους στρατιωτικούς της στόχους»

Ο Κόστα αναφέρθηκε και στη συνεχιζόμενη ρωσική εκστρατεία βομβαρδισμών, υποστηρίζοντας ότι η ένταση των επιθέσεων αποτελεί ένδειξη πως η Μόσχα δεν κατάφερε να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους στο πεδίο των επιχειρήσεων.

«Οι κλιμακούμενες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον ουκρανικών πόλεων και κρίσιμων υποδομών αποδεικνύουν ότι δεν πέτυχε τους στρατιωτικούς της στόχους στο πεδίο της μάχης», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, σε κάθε βήμα», πρόσθεσε.

Αντίστοιχη εκτίμηση είχε διατυπώσει και πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όταν είχε επισημάνει ότι η στρατηγική της ΕΕ και ο συνδυασμός στήριξης προς το Κίεβο και της αυξανόμενης πίεσης προς τη Ρωσία, αποδίδουν αποτελέσματα, καθώς η Μόσχα δεν έχει επιτύχει τους βασικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους της.

Ζελένσκι: Η Ευρώπη πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι κάθε νέο διαπραγματευτικό βήμα ενισχύει το ηθικό των Ουκρανών και αποδεικνύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στη χώρα.

«Το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών clusters δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά τις υποσχέσεις της. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον ουκρανικό λαό», είχε δηλώσει ο Ουκρανός πρόεδρος, καλώντας παράλληλα τους Ευρωπαίους εταίρους να εντείνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να συνεχίσουν τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο.



Επιφυλάξεις από Ευρωπαϊκές χώρες

Επισήμως, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών υποστηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες που είτε θέτουν πολιτικές προϋποθέσεις είτε ζητούν να μην επιταχυνθεί η διαδικασία.

Η Ουγγαρία παραμένει η χώρα με τις πιο έντονες αντιρρήσεις. Αν και τελικά συναίνεσε στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού «cluster», εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πρέπει να εκπληρώσει πλήρως όλα τα κριτήρια πριν ανοίξουν τα επόμενα κεφάλαια.

Η Βουδαπέστη επικαλείται κυρίως τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Υπερκαρπαθία, αλλά και ζητήματα κράτους δικαίου, διαφθοράς και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα είχε η ένταξη μιας τόσο μεγάλης αγροτικής χώρας στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η κυβέρνηση του Ρόμπερτ Φίτσο στη Σλοβακία δεν αντιτίθεται επί της αρχής στην ένταξη της Ουκρανίας, αλλά έχει απειλήσει αρκετές φορές ότι θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο εάν συνεχιστούν οι διαφωνίες για την ενεργειακή πολιτική και ειδικά για τις ροές πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba. Οι ενστάσεις της είναι περισσότερο πολιτικές και ενεργειακές παρά θεσμικές.

Το Βερολίνο επίσης στηρίζει ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει «πολιτική παράκαμψη» των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει ότι η ένταξη θα είναι μακρά διαδικασία και ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ενώ η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες δεν αντιτίθενται στην ένταξη, όμως ζητούν αυστηρή εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας («merit-based enlargement»).

Δηλαδή, κάθε υποψήφια χώρα να προχωρά μόνο όταν ολοκληρώνει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και όχι με πολιτικά χρονοδιαγράμματα. Παράλληλα, το Παρίσι επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει πρώτα να προχωρήσει και σε εσωτερικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις πριν από μια μεγάλη διεύρυνση.



Πηγή: skai.gr

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