«Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και στο εξωτερικό με special εορταστικές εκπομπές σε πόλεις της Ευρώπης, την Δευτέρα 22, την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συντονίζει από τη Ζυρίχη, ενώ η Χρύσα Μπάτου από το Λονδίνο και η Ματίνα Πολυχρόνη από το Μόναχο παρουσιάζουν ρεπορτάζ και ιστορίες για τις εκεί ελληνικές κοινότητες και όχι μόνο.

Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μας μεταφέρει στη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Ζυρίχης, επισκεπτόμενος τη φημισμένη χριστουγεννιάτικη αγορά που στήνεται κάθε χρόνο απέναντι από την Όπερα της πόλης. Ανάμεσα σε φωτισμένα ξύλινα σπιτάκια, τοπικές λιχουδιές, ζεστό κρασί και γιορτινές μουσικές, ανακαλύπτει πώς οι Ελβετοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά και πώς ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης, χαλάρωσης και χαράς.

Η Χρύσα Μπάτου μας ταξιδεύει στο εμβληματικό Λονδίνο και, με τη βοήθεια του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Γιάννη Χανιωτάκη, μας ξεναγούν στα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της βρετανικής πρωτεύουσας. Από τον επιβλητικό Big Ben και τα Βασιλικά Ανάκτορα, μέχρι τη μοναδική θέα από το London Eye και τη διαχρονική γοητεία του Τάμεση, η βόλτα αποτυπώνει τον παλμό μιας πόλης που συνδυάζει ιστορία, παράδοση και σύγχρονη ζωή.

Η Ματίνα Πολυχρόνη βρίσκεται στο Μόναχο και επισκέπτεται το μνημείο Βαλχάλα, όπου ο "Παρθενώνας" και τα "Προπύλαια" στέκουν ως ζωντανή σφραγίδα του ελληνικού πολιτισμού στη Βαυαρία. Μέσα από αυτή την επίσκεψη, αναδεικνύεται η βαθιά επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ιστορία και αρχιτεκτονική, αλλά και ο διαχρονικός θαυμασμός για τις αξίες και την αισθητική του ελληνικού πνεύματος.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

