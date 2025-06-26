Δούκισσα Νομικού: Τι είδους μαμά είναι;

Τη ζωή της εκτός τηλεόρασης περιέγραψε η Δούκισσα Νομικού που ήταν καλεσμένη σε event περιοδικού και όπως φαίνεται δεν σκοπεύει να γυρίσει σε αυτήν. Δεν έχει και λόγο άλλωστε αφού έχει την επιχείρησή της, είναι πρέσβειρα ενός πολύ μεγάλου brand καλλυντικών και έχει την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα δύο τους παιδιά.

«Τα έχουμε πει αυτά, δεν θα επιστρέψω τηλεοπτικά. Βλέπω λίγο τηλεόραση, βλέπω πολλά παιδικά, αλλά ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να με εμπνεύσει για να επιστρέψω. Υπάρχει πολύς κόσμος στην τηλεόραση και χαίρομαι γιατί πολλοί είναι και φίλοι και χαίρομαι με την επιτυχία όλων».

