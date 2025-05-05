Τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου γίνονται το στούντιο για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αυτή την εβδομάδα. Πρώτη στάση για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, σήμερα, Δευτέρα 5 Μαΐου στις 14.45, είναι η Χίος. Η Χίος με τα «μαγικά» της δώρα – τη μαστίχα, τον αρωματικό κάμπο της, την ιστορία της, τα γραφικά χωριά της, τις παραλίες της και τους φιλόξενους κατοίκους της.

Ο ξακουστός Κάμπος Χίου με τα σπουδαία αρχοντικά και την απαράμιλλη ευωδιά του μανταρινιού ξετυλίγει τα μυστικά του. Οι Καμπούσιοι και οι Ανεστάτες του έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία που συνδέεται άρρηκτα με εκείνην του νησιού.

Ένα εγκαταλελειμμένο μεσαιωνικό καστροχώρι είναι ο Ανάβατος Χίου. Η σιωπηλή ομορφιά του κόβει την ανάσα, η αίσθηση της ερημιάς όμως διακόπτεται από τη ζωντάνια και τη συναρπαστική ιστορία της μόνης κατοίκου του. Η κυρία Σμαράγδα, που έχει κάνει 15 αρραβώνες αλλά όχι γάμο γιατί… «οι άντρες είναι μπελάς», τον κρατά ζωντανό.

Το Λωβοκομείο της Χίου υπήρξε το μακροβιότερο λεπροκομείο της χώρας με λειτουργία έξι αιώνων. Διαβαίνουμε τους χώρους που έζησαν χιλιάδες ασθενείς και φωτίζουμε την ιστορία του με τη βοήθεια και του τοπικού συλλόγου που χρόνια τώρα αγωνίζεται για την επανάχρηση των κτηρίων.

Τεχνική και τέχνη μεταμορφώνουν την πέτρα των Θυμιανών. Ένας λιθοξόος αναπαλαιωτής και ένας πρώην μαθηματικός ταίριαξαν τα όνειρά τους και δημιούργησαν ένα εργαστήριο, όπου άνθρωποι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους μαθαίνουν να δίνουν μορφή στη θυμιανούσικη πέτρα που απαντά στα αρχοντικά του Κάμπου.

Ο κορυφαίος μαραθωνοδρόμος μας Χριστόφορος Μερούσης, μας περπατά στους δρόμους της ιδιαίτερης πατρίδας του, στα Καρδάμυλα και συναντά ανθρώπους που τον αγαπούν και τον τιμούν. Μας περιγράφει τον προσωπικό αγώνα του, που τον πήγε μέχρι τους Ολυμπιακούς.

Η Χίος δεν διαθέτει γήπεδο τένις. Οι αθλητές αντισφαίρισης προπονούνται στο ανοιχτό του μπάσκετ. Οι προθέσεις των ιθυνόντων είναι καλές, δεν ακολουθούνται όμως από έργο, όπως μας λένε οι εμπλεκόμενοι. Προβλήματα και στο κλειστό, με εγκαταστάσεις που έχουν ζημιές και τους λείπει εξοπλισμός. Δεκάδες παιδιά όμως χαίρονται τον αθλητισμό με κάθε τρόπο.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

