Σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγαίνει ζωντανά από Σέρρες, Έδεσσα και Κιλκίς. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δεν ξέχασε ποτέ το χωριό του και τους παιδικούς του φίλους. Έγινε τραγουδιστής χάρη σ’ έναν ψάλτη απ’ την εκκλησία του χωριού του, που διέκρινε το φυσικό ταλέντο του. Ο λόγος για τον αγαπημένο Δημήτρη Μπάση. Επισκεφθήκαμε το φιλόξενο χωριό του, το Χέρσο του Κιλκίς και συναντήσαμε τους παιδικούς φίλους και συμμαθητές του.

Στα Μεγάλα Λιβάδια του Κιλκίς, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πατάτας μένει στις αποθήκες καθώς, όπως λένε οι παραγωγοί, η τιμή που τους προσφέρουν οι έμποροι είναι πολύ χαμηλή και δεν καλύπτει ούτε τα έξοδά τους. Τόνοι πατάτας παραμένουν στοιβαγμένες, ενώ οι πατατοπαραγωγοί καταγγέλλουν τις παράνομες ελληνοποιήσεις γεωργικών προϊόντων.

Στο ακριτικό χωριό Αρχάγγελος της Πέλλας, ζει μια γλυκύτατη 92χρονη, η κυρία Φιλιώ. Μια υπερήλικη που δεν έχει σταματήσει να μένει δραστήρια, να κόβει ξύλα με το τσεκούρι, να ράβει στη ραπτομηχανή, να μαγειρεύει και να αντιμετωπίζει τη ζωή με κουράγιο και αισιοδοξία.

Δείτε το trailer:

