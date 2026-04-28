Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ζωντανά από Εύβοια και Σκύρο - Δείτε το trailer

Σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό της στην Εύβοια, αλλά μας ταξιδεύει και στην πανέμορφη Σκύρο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην καρδιά του Αιγαίου, η Σκύρος ξεχωρίζει για τη μοναδική της φυσιογνωμία. Συνδυάζει αρμονικά το καταπράσινο τοπίο των Σποράδων με την άγρια, λιτή ομορφιά των Κυκλάδων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό που μαγνητίζει τον επισκέπτη. Από το γραφικό λιμάνι της Λιναριάς, με το μοναδικό πλοίο που ανήκει στους ίδιους τους κατοίκους του νησιού, μέχρι τη Χώρα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της, κάθε γωνιά αποκαλύπτει μια ξεχωριστή ταυτότητα. Ξεχωριστή θέση κατέχει και το εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου, που συμπληρώνει το αυθεντικό τοπίο του νησιού.

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό οπαδικής βίας συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, με θύμα τον 20χρονο Μάριο Ρουμπή από τη Χαλκίδα. Η δολοφονία του νεαρού δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά υπενθυμίζει τις καταστροφικές συνέπειες της οπαδικής βίας. Η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη από το σοκ, ενώ οι γονείς του άτυχου νέου μιλούν για πρώτη φορά στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Ο Γιώργος Λαμπαθάκης, το 2013, πήρε μια απόφαση ζωής: άφησε πίσω του τα φώτα της δημοσιότητας και επέλεξε να χτίσει μια νέα καθημερινότητα στο νησί του, τη Σκύρο. Με επίκεντρο την αρχιτεκτονική, κατάφερε να συνδέσει το επαγγελματικό του όραμα με την τοπική παράδοση και το ιδιαίτερο τοπίο του νησιού.

