«The Nanny Diaries»: Το διάσημο μπεστ σέλερ γίνεται σειρά στο Netflix με τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Το Netflix ετοιμάζει τη σειρά «The Nanny Diaries» βασισμένη στο ομώνυμο Νο 1 μπεστ σέλερ των New York Times των Έμα ΜακΛάφλιν και Νίκολα Κράους. Η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος το 2007, επιστρέφει ως εκτελεστική παραγωγός του έργου.

Η παραγωγή ανήκει στην Berlanti Productions του Γκρεγκ Μπερλάντι και στη Warner Bros. Television, με την οποία η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας. Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή έχουν αναλάβει οι Έιμι Κόζικ και Τζένι Μπικς, οι οποίες θα εκτελούν και χρέη showrunners.

Η πλοκή επικεντρώνεται «στην Annie, μια απένταρη αλλά φιλόδοξη συγγραφέα που αναζητώντας μια δυνατή ιστορία για το νέο της βιβλίο, αποδέχεται την πρόταση μιας γοητευτικής κοσμικής κυρίας του Upper East Side να εργαστεί ως νταντά. Όταν εξασφαλίζει το συμβόλαιο των ονείρων της για το βιβλίο, η Annie καλείται να δουλέψει μυστικά για να ξεσκεπάσει τις προκλητικές ζωές των υπερπλουσίων. Πλέον, πρέπει να ισορροπήσει σε μια επικίνδυνη διπλή ζωή, η οποία περιπλέκεται καθώς αρχίζει να δένεται συναισθηματικά με τους ανθρώπους αυτού του κόσμου, ενώ παράλληλα ανακαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις του ακριβοθώρητου αφεντικού της».

Η ιδέα για την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Fly Me to the Moon» (2024), σε σκηνοθεσία του Μπερλάντι και με πρωταγωνίστρια την Γιόχανσον.

Το δημοφιλές μυθιστόρημα, το οποίο βασίστηκε στις προσωπικές εμπειρίες των συγγραφέων ως νταντάδες, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Στην κινηματογραφική του μεταφορά το 2007, σε σκηνοθεσία Σάρι Σπρίνγκερ Μπέρμαν, πρωταγωνιστούσαν οι Γιόχανσον, Λόρα Λίνεϊ, Πολ Τζιαμάτι και Κρις Έβανς.

Σύμφωνα με το Deadline, οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές βιβλίων αποτέλεσαν κυρίαρχη τάση για το Netflix το 2025, συγκεντρώνοντας πάνω από 9 δισεκατομμύρια προβολές παγκοσμίως και καλύπτοντας σχεδόν το 20% του συνολικού χρόνου θέασης. Το πρόγραμμα για το 2026 αναμένεται εξίσου δυναμικό, περιλαμβάνοντας παραγωγές όπως τα «East of Eden», «Pride and Prejudice» και «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι».

