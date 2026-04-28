Έλα Λάνγκλεϊ: Το «Dandelion» για 2η εβδομάδα στην κορυφή των charts στις ΗΠΑ

Το «Dandelion» της τραγουδίστριας -τραγουδοποιού της κάντρι Έλα Λάνγκλεϊ είναι το Νο. 1 άλμπουμ στο chart στις ΗΠΑ για δεύτερη εβδομάδα. Στη δεύτερη θέση του chart Billboard 200 βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα το «I'm the Problem» του Μόργκαν Γουόλεν τραγουδιστή της κάντρι και στην τρίτη το «Arirang» των BTS. Η Έλα Λάνγκλεϊ και ο Μόργκαν Γουόλεν κυκλοφόρησαν πρόσφατα το νέο τους ντουέτο, με τίτλο «I Can’t Love You Anymore».

Οι δύο τραγουδιστές ερμήνευσαν για πρώτη φορά το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο «Dandelion» κατά τη διάρκεια της περιοδείας Still the Problem του Γουόλεν σε συναυλία στη Τασκαλούσα της Αλαμπάμα, στις 18 Απριλίου. «Η Έλα έγραψε αυτό το τραγούδι και μου το έστειλε πριν από περίπου ένα μήνα και μου άρεσε πολύ» είπε ο Γουόλεν στο πλήθος από τη σκηνή, σύμφωνα με το Billboard. Η τραγουδίστρια της κάντρι την περασμένη εβδομάδα ανέβηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ Stagecoach στην Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

