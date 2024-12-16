Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Υψηλές βαθμολογίες πριν το gala: Σήμερα στις 16.30 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου, καθημερινά στις 16.30

My Style Rocks

Βρισκόμαστε μία ανάσα από το Gala του My Style Rocks και η εβδομάδα ξεκινάει με ελεύθερο θέμα για τις διαγωνιζόμενες. Η εορταστική διάθεση διατηρείται, ενώ όσο πλησιάζουμε στον τελικό, είναι σημαντική η βελτίωση στα looks και στις βαθμολογίες!

Δείτε το τρέιλερ:

Η απογοήτευση που ένιωσε η Βανέσσα στο προηγούμενο επεισόδιο την έχει επηρεάσει και στα παρασκήνια η Κατερίνα Πεφτίτση προσπαθεί να τη βοηθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση. Θα συνεχιστεί η στήριξή της και μετά την πασαρέλα;

Η Μελίνα εντάσσει στο look της την κορώνα που συνοδεύει τον τίτλο της από τα καλλιστεία. Θα λειτουργήσει θετικά στο σύνολό της αυτή η πρωτοβουλία;

Η κριτική που έλαβε η Κατερίνα Πεφτίτση για τις προηγούμενες εμφανίσεις της την ταρακούνησε και σήμερα αποφασίζει να φέρει τα «φτερά της ελευθερίας»!

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark