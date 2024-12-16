Βρισκόμαστε μία ανάσα από το Gala του My Style Rocks και η εβδομάδα ξεκινάει με ελεύθερο θέμα για τις διαγωνιζόμενες. Η εορταστική διάθεση διατηρείται, ενώ όσο πλησιάζουμε στον τελικό, είναι σημαντική η βελτίωση στα looks και στις βαθμολογίες!

Δείτε το τρέιλερ:

Η απογοήτευση που ένιωσε η Βανέσσα στο προηγούμενο επεισόδιο την έχει επηρεάσει και στα παρασκήνια η Κατερίνα Πεφτίτση προσπαθεί να τη βοηθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση. Θα συνεχιστεί η στήριξή της και μετά την πασαρέλα;

Η Μελίνα εντάσσει στο look της την κορώνα που συνοδεύει τον τίτλο της από τα καλλιστεία. Θα λειτουργήσει θετικά στο σύνολό της αυτή η πρωτοβουλία;

Η κριτική που έλαβε η Κατερίνα Πεφτίτση για τις προηγούμενες εμφανίσεις της την ταρακούνησε και σήμερα αποφασίζει να φέρει τα «φτερά της ελευθερίας»!

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.