Πλώρη για τα Δωδεκάνησα βάζει η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 14.40, αποβιβάζεται στην Κάλυμνο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.



Στην Κάλυμνο έχουν απομείνει ελάχιστοι σφουγγαράδες που σε πείσμα των καιρών οργώνουν το Αιγαίο για να αλιεύσουν τα λιγοστά πλέον σφουγγάρια. Γνωρίσαμε έναν βετεράνο σφουγγαρά, τον Παντελή Γεωργαντή, δεινό βουτηχτή της Καλύμνου, που αν και έχει χτυπηθεί από τη νόσο των δυτών, εξακολουθεί να βουτάει. Επισκεφθήκαμε ένα από τα εργαστήρια επεξεργασίας και εμπορίας σφουγγαριών και καταγράψαμε με την κάμερα όλη τη διαδικασία.

Δείτε το trailer:

Μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα να έχει μειωθεί ο ρυθμός γεννήσεων, οι Καλύμνιοι όμως εξακολουθούν να διατηρούν μια παράδοση χρόνων και να δημιουργούν πολυμελείς οικογένειες. Στο νησί με τους περίπου 18.000 κατοίκους, υπάρχουν περίπου 2.200 πολύτεκνες οικογένειες με πάνω από 4 παιδιά η κάθε μία, ενώ οι τρίτεκνες οικογένειες ξεπερνούν τις 1.000.

Η χωματερή της Καλύμνου κοντά στο λιμάνι, αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα. Πρόκειται για μια από τις λίγες ανεξέλεγκτες χωματερές που έχουν απομείνει στην Ελλάδα, με όλων των ειδών οικιακά, αστικά, απορρίμματα, μπάζα, έπιπλα… Κι ενώ η οριστική διαχείριση έχει δρομολογηθεί, η προσωρινή λύση με τη μεταφορά των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ της Κω έχει σκοντάψει σε ενστάσεις του Δήμου Κω.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

#OpouYparxeiEllada

Πηγή: skai.gr

