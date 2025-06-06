Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων. Σήμερα, Παρασκευή 6 Ιουνίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τη Σύρο.

Η Ερμούπολη υποδέχεται την εκπομπή και τους παρουσιαστές της και το νησί ξετυλίγει την ομορφιά του, την πλούσια πολιτιστική παράδοση, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που συνδυάζει τη βενετσιάνικη φινέτσα με την κυκλαδίτικη γοητεία αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων του.

Με οδηγό τη μουσική του σπουδαίου ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη, περπατάμε στη ζωή και την κληρονομιά του, μέσα από τοπόσημα και ανθρώπους της Σύρου. Από τον Σαν Τζώρτζη των Καθολικών και τον Άγιο Νικόλα τον Φτωχό των Ορθοδόξων, μέχρι την Κατώγα του Λιλή και τα ταξίμια των συνεχιστών της παράδοσης του Μάρκου, ο δρόμος είναι συναρπαστικός.

Ο Νίκος και η Κατερίνα στην Ερμούπολη, γονείς τεσσάρων παιδιών, αντιπροσωπεύουν την ίδια τη ζωή. Ο Νίκος έμεινε παράλυτος πριν από 14 χρόνια και έκτοτε έφτιαξε κατάστημα βιολογικών προϊόντων και έγινε αθλητής παραποδηλασίας ενώ η Κατερίνα έσωσε έναν άνθρωπο προσφέροντας μυελό των οστών. Δύο ιστορίες σε μία, γεμάτες αγάπη, δύναμη και προσφορά.

Καλαίσθητα και με αρχιτεκτονική αρτιότητα, τα παλιά κτήρια και αρχοντικά της Σύρου μαγεύουν τον επισκέπτη. Δεν είναι όμως όλα καλοδιατηρημένα, όπως το εμβληματικό Δημαρχείο του νησιού, στο οποίο μας οδηγούν «μικροί ξεναγοί». Εκατοντάδες άλλα είναι σε κακή κατάσταση, κάποια μάλιστα έχουν γίνει επικίνδυνα.

Η «Ελλάς Σύρου» έγινε κυπελλούχος και η πρώτη ομάδα στις Κυκλάδες που κατάφερε να ανέβει στη Super League 2, στέλνοντας στους επτά ουρανούς φίλους και οπαδούς. Πίσω από την ομάδα βρίσκεται ένας πρόεδρος – επαγγελματίας της εστίασης που το πίστεψε και ένας προπονητής που δούλεψε σκληρά.

Ένα λυρικό θέατρο στην καρδιά της Ερμούπολης από τον 19ο αιώνα. Το θρυλικό «Απόλλων» προκαλεί δέος στον επισκέπτη, δεν είναι όμως μουσειακό είδος αλλά ένα ζωντανό κύτταρο στο νησί. Εκεί έπαιξε κάποτε η Κυβέλη, της οποίας η δισέγγονη, Βαλεντίνη Ποταμιάνου, φιλοξενεί όλη τη ζωή της σε ένα αρχοντικό, που φέρει το όνομα της σπουδαίας ηθοποιού.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.