Η νέα εβδομάδα ξεκινά στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συναντά όμορφους ανθρώπους και παρουσιάζει ενδιαφέροντες ιστορίες και ρεπορτάζ. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Χαμογελαστός, προσιτός και πάντα με μια βαλίτσα έτοιμη για το επόμενο ταξίδι, ο Ευτύχης Μπλέτσας παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς ταξιδιώτες της ελληνικής τηλεόρασης. Για 11η χρονιά παρουσιάζει το «Happy Traveller» στον ΣΚΑΪ, μεταφέροντας εικόνες, εμπειρίες και γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου. Αυτή τη φορά, όμως, ο ίδιος έγινε ξεναγός στην πόλη που αποκαλεί πλέον σπίτι του: τη Θεσσαλονίκη. Αν και μεγάλωσε στην Αθήνα, με αφορμή την «Κουζίνα της Μαμάς» μετακόμισε στη συμπρωτεύουσα, όπου ζει μέχρι σήμερα. Μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για τα ταξίδια του, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.

Στην Καρυώτισσα Γιαννιτσών γνωρίζουμε μια οικογένεια που αγαπά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αν και ζουν στο Ωραιόκαστρο, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα για να στηρίξουν τα τρία τους παιδιά στο πάθος τους για τις μηχανές. Ο πατέρας, Γιώργος, μετέδωσε από νωρίς την αγάπη του για τις μηχανές στους γιους του: τον Δημήτρη, τον Αντώνη, και τον Γιάννη, 12, 10 και 8 ετών αντίστοιχα. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Δημήτρη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε με συνδακτυλία, δεν σταματά να αγωνίζεται και να προσπαθεί να κατακτήσει την κορυφή, στοχεύοντας σε ένα πρωτάθλημα.

Στο Κορδελιό, σε μια γειτονιά που κάποτε έσφυζε από ζωή, συναντάμε τον Σάκη, ιδιοκτήτη ενός από τα τελευταία παραδοσιακά μαγειρεία στην περιοχή. Το Κορδελιό υπήρξε από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση - πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν, η εμπορική κίνηση μειώθηκε δραματικά και πολλά καταστήματα εστίασης δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Ο Σάκης όμως, παρέμεινε! Με επιμονή, μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, συνεχίζει να μαγειρεύει καθημερινά, κρατώντας ζωντανή μια ολόκληρη κουλτούρα.

