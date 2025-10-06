Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αυτήν την εβδομάδα ταξιδεύει στην Ήπειρο και σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής βρίσκεται στα Ιωάννινα. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στο Μέτσοβο επισκεφτήκαμε το Λαογραφικό Μουσείο Τσανάκα, όπου συναντήσαμε τους Βλάχους κατοίκους της περιοχής. Μας μίλησαν για τη ζωή τους, για το πώς κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις τους, για τις φορεσιές τους και τις πεντανόστιμες πίτες τους. Επίσης, μας μίλησαν στη διάλεκτό τους που φθίνει με το πέρασμα του χρόνου, αλλά την κρατούν στην καρδιά τους και επιθυμούν να την μάθουν και οι νέες γενιές.

Στους Μηλιωτάδες Ιωαννίνων, το σχολικό κουδούνι χτύπησε φέτος για μόλις τρία παιδιά στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο. Το σχολείο λειτουργεί ως σχολικό κέντρο για 12 ολόκληρα χωριά. Κι όμως, οι μαθητές είναι ελάχιστοι, ενώ φέτος στην Ήπειρο μπήκε λουκέτο σε 38 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω έλλειψης μαθητών.

Γνωρίζουμε τον Κώστα και την Anna, ένα ζευγάρι που η αγάπη τους για τη Ζίτσα, τους έκανε σωτήρες ενός οικισμού που δέσποζε στην κτηνοτροφία και τον πρωτογενή τομέα, ωστόσο λόγω του δημογραφικού μαρασμού, είχε αρχίσει να ξεθωριάζει. Η αγάπη του Κώστα για τον τόπο που μεγάλωσε, σε συνδυασμό με τον έρωτα που είχε η Anna για εκείνον, όταν επισκέφθηκε ως τουρίστρια την περιοχή πριν 16 χρόνια, τους οδήγησε σε ένα εγχείρημα με στόχο την επιστροφή οικογενειών στη Ζίτσα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.