«Όπου υπάρχει Ελλάδα»: Σήμερα στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, την Πάτρα

Επόμενος προορισμός για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή είναι η Πάτρα. Σήμερα, Τετάρτη 9 Απριλίου στις 14.45, η εκπομπή στήνει το στούντιό της στην πρωτεύουσα της Αχαΐας και παρουσιάζει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

Σε κάθε γωνιά της Πάτρας συναντά κανείς φοιτητές που της δίνουν ζωή. Πώς όμως τα βγάζουν πέρα, με τι χαίρονται και τι τους δυσκολεύει; Το ρεπορτάζ της εκπομπής στην πόλη των 35.000 σπουδαστών δείχνει μια αποκαρδιωτική εικόνα στις φοιτητικές εστίες που βρίσκονται πλάι σε κτήρια – ερείπια, τα οποία μένουν εγκαταλελειμμένα 17 χρόνια μετά τον σεισμό του 2008.

Στον μαγικό Ερύμανθο του ηράκλειου άθλου, ο οικισμός Μίχα - Τσαπουρνιά ξεκίνησε να κατοικείται πριν από λίγες δεκαετίες από ανθρώπους που αγάπησαν το τοπίο και αποφάσισαν να το κάνουν μόνιμο τόπο κατοικίας. Στη συντροφιά τους και δύο οικογένειες από τα Λακκώματα. Μαζί τους ανακαλύπτουμε το βουνό και τις ομορφιές των χωριών.

Νέοι άνθρωποι σε ένα από γηραιότερα είδη ψυχαγωγίας. Στην Πάτρα, όπου παίχτηκε για πρώτη φορά θέατρο σκιών στην Ελλάδα, δύο άνθρωποι της τέχνης συνεργάστηκαν και εισάγοντας πολυμέσα και νέες τεχνολογίες διαχέουν στα μικρά παιδιά τη χαρά της θέασης, κατασκευάζοντας φιγούρες μαζί τους.

Μαρίνα Πάτρας: πολλά χρόνια μετά από θεομηνίες, ο ντόκος, ο φάρος και τμήματα του παράλιου μετώπου παρουσιάζουν εικόνες καταστροφής. Συνεχείς οι διαμαρτυρίες από τους ελλιμενιζόμενους που ναι μεν πληρώνουν αλλά δεν βλέπουν βελτίωση.

