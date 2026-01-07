Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στις Σέρρες και σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στις 14.40, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα ρεπορτάζ και ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ελάχιστα ζευγάρια έχουν την τύχη να φτάνουν τα 75 χρόνια γάμου. Ένα τέτοιο ζευγάρι είναι ο εκατοντάχρονος Βασίλης Καραμανίδης και η σύζυγός του Αγγελική, 96 ετών, από το Ομαλό Θρακικό Σερρών. Μοιράζονται μαζί μας τη «συνταγή» αυτού του σπουδαίου επιτεύγματος ζωής. Δεν είναι άλλα από την ουσιαστική αγάπη και κυρίως τον σεβασμό.

Ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Τη στιγμή που εκατοντάδες αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα, οι κτηνοτρόφοι παλεύουν με το αβέβαιο μέλλον τους. Συναντήσαμε δύο κτηνοτρόφους. Ο Θανάσης Πίσιος και η γυναίκα του έχασαν 300 περίπου αιγοπρόβατα από τον ιό της ευλογιάς. Τα πρόβατα έχουν ταφεί στον στάβλο του, βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου. Ενώ και ο Φίλιππος Δουλγέρης, κτηνοτρόφος από το Νεοχώρι Σερρών έθαψε μόνος του τα πρόβατά του, όταν αρρώστησαν από καταρροϊκό πυρετό.

Τον Ιούνιο του 2025, μια βαριά μεταλλική συρόμενη πόρτα καταπλάκωσε ένα 9χρονο αγόρι στα Χρυσοχώραφα του Δήμου Ηράκλειας Σερρών. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου και διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, ενώ το παιδί αναγκάστηκε να είναι έναν μήνα καθηλωμένο στο κρεβάτι του σπιτιού του. Σήμερα, η πόρτα έχει αφαιρεθεί, ενώ, όπως αναφέρεται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η πόρτα δεν αφαιρέθηκε από τον Δήμο, όπως λένε πολλοί. Το γήπεδο, όπως φαίνεται και από την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε, είναι εμφανώς παρατημένο, ενώ τα παιδιά συνεχίζουν να παίζουν εκεί. Ο πατέρας δεν πήγε δικαστικώς, ενώ μέχρι στιγμής έχει σχηματιστεί δικογραφία που είναι στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Δείτε το trailer:

