Όπου υπάρχει Ελλάδα: Ολοκληρώνουμε την εβδομάδα σε Καβάλα και Θάσο

Για να ταξιδέψει κάποιος στη Θάσο έχει δυο επιλογές. Να ξεκινήσει από την Καβάλα ή από την Κεραμωτή. Από το λιμάνι της Κεραμωτής, η διαδρομή είναι πιο σύντομη - για τα άτομα με αναπηρία όμως, είναι 40 λεπτά μέσα στον ήλιο και… τα αυτοκίνητα! Το καλοκαίρι, μια εικόνα αποτύπωσε τη σκληρή πραγματικότητα: ένα παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο αναγκάστηκε να ταξιδέψει στο γκαράζ του πλοίου.

Στην καρδιά του Παγγαίου Όρους, εκεί όπου το νερό τρέχει απλόχερα στην κοίτη του ποταμού Μαρμαρά, ένα έργο στέκει ημιτελές - σύμβολο και μνημείο αδράνειας. Το φράγμα του Μαρμαρά ξεκίνησε ως ιδέα τη δεκαετία του 1980, το 2007 υπογράφηκε η σύμβαση της κατασκευής του, όμως από το 2018 οι εργασίες σταμάτησαν ενώ είχαν φτάσει στο 95%. Οι αριθμοί των κυβικών νερού που χάνονται κάθε χρόνο είναι εντυπωσιακά απογοητευτικοί, αν σκεφτεί κανείς το τι θα μπορούσαν να προσφέρουν σε μια τοπική οικονομία που «διψά».

Ο Ερίκ Καντονά είναι Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής. Υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του αθλήματος και διακρινόταν για το εκρηκτικό του ταμπεραμέντο. Ο Έλληνας Eric Cantona είναι ο Στράτος Παπαφιλίππου. Η πιο cult φιγούρα της Θάσου. Η φήμη ότι ένας κάτοικος της Θάσου είναι ο σωσίας του άσσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Eric Cantona, διαδόθηκε γρήγορα στο νησί, ενώ λίγα χρόνια αργότερα πήγε να τον συναντήσει.

